الامارات | شرطة عجمان تطلق حملة "صيف بلا حوادث" لتعزيز السلامة المرورية

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أطلقت إدارة المرور والدوريات بشرطة عجمان فعاليات الحملة الفصلية المرورية الثالثة لعام 2022 حملة "صيف بلا حوادث"، وذلك ضمن خطة الحملات المرورية الفصلية الموحدة للمجلس المروري الاتحادي بوزارة الداخلية، لتحقيق هدف وزارة الداخلية الاستراتيجي المتمثل بتعزيز أمن الطرق، وايماناً بأهمية دور التوعية المرورية لكافة شرائح المجتمع تزامناً مع فصل الصيف.

وقال نائب مدير إدارة المرور والدوريات بشرطة عجمان المقدم راشد حميد بن هندي، إن الحملة تبدأ مع بداية شهر أغسطس 2022 وتستمر حتى نهاية الشهر دعماً لجهود وزارة الداخلية المتواصلة في جعل الطرق أكثر أمناً، لتخفيض نسبة الحوادث المرورية وأعداد الوفيات والإصابات الناجمة عنها في فصل الصيف، وتهدف الحملة إلى توعية السائقين بأهمية اتخاذ كافة الاحتياطات المتعلقة بسلامة المركبة، وإجراء الصيانة الدورية، واتخاذ التدابير اللازمة كفحص الإطارات والتأكد من جودتها مع دخول فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة، وعمل صيانة شاملة للسيارة والتأكد من خلوها من الأعطال التي يمكن أن تؤثر على القيادة وغيرها من التدابير اللازمة لتأمين القيادة على الطريق.

وأشار إلى أن الحملة تستهدف جميع فئات المجتمع عبر قنوات الإعلام المختلفة كالإذاعة والتلفزيون والصحف ووسائل التواصل الاجتماعي للوصول إلى أوسع نطاق ممكن لدعم نجاح الحملة.

ودعا نائب مدير إدارة المرور والدوريات بشرطة عجمان السائقين إلى توخي الحيطة والحذر أثناء السفر عبر البر، والالتزام بالقوانين المرورية، وعدم تجاوز السرعة المحددة للطريق لضمان صيف آمن، متمنياً السلامة للجميع.