الامارات | «أوقاف دبي» توزّع 22 مليون درهم أرباحاً على القُصّر

شكرا لقرائتكم خبر عن «أوقاف دبي» توزّع 22 مليون درهم أرباحاً على القُصّر والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت مؤسسة الأوقاف وشؤون القُصّر في دبي توزيع أرباح استثمارات القُصّر، المشمولين برعايتها، التي بلغت 22 مليون درهم لعام 2021، وفق الدور الأساسي للمؤسسة للعناية بأموال القُصّر واستثمارها. وعقد مجلس إدارة المؤسسة اجتماعه الدوري الثاني لهذا العام، برئاسة رئيس مجلس إدارة المؤسسة عيسى الغرير، والأمين العام، علي المطوع، وحضور أعضاء المجلس، وتم خلال الاجتماع اعتماد توزيع أرباح استثمارات القصر المشمولين برعاية المؤسسة والبالغ عددهم 2459. واطلع أعضاء المجلس على مشروعات المؤسسة الحالية، وتم طرح عدد من المشروعات الاستثمارية الجديدة، كما قرر مجلس الإدارة إغلاق ملف شركة «ديار العقارية» بشكل نهائي، بعدم التواصل والمطالبة بأية مستحقات مالية، بعدما أفادت الشركة العقارية في وقت سابق بعدم وجود أية مطالبات من الشركة للمؤسسة والعكس. وأكد الغرير حرص المؤسسة على الالتزام بدورها الأساسي برعاية واستثمار أموال القُصّر، وفق توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، باحتضان القصر والعناية بأموالهم واستثمارها.

وأضاف أن المؤسسة تطمح إلى زيادة استثماراتها وفتح آفاق جديدة في مجال تنظيم وتنمية المشروعات الوقفية لتعظيم العائد المالي وتخفيض النفقات بهدف ضمان الرعاية الأمثل لأموال القصر وتحقيق رغبات المانحين وفق أفضل الممارسات مع ضمان وصول عوائد الوقف إلى مستحقيها بالتعاون مع الجهات المختلفة.

من جانبه، قال علي المطوع إن المؤسسة حققت في عوائد استثمارات القصر زيادة سنوية مقارنة بالأعوام السابقة، وتتضمن استثمارات عقارية وتجارية وأسهماً. وأضاف أن هذه الزيادة في أرباح القصر تؤكد حرص المؤسسة على الحفاظ على أموال القصر مع عدم تعرض رأس المال للمخاطرة، فضلاً عن تنميتها وتطويرها وفق أحكام الشريعة.

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