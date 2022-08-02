الامارات | «عدم ترك مسافة كافية» تتسبب في 484 حادثاً مرورياً على طرق الدولة خلال العام الماضي

شكرا لقرائتكم خبر عن «عدم ترك مسافة كافية» تتسبب في 484 حادثاً مرورياً على طرق الدولة خلال العام الماضي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشفت إحصاءات وزارة الداخلية حول أسباب الحوادث المرورية التي وقعت على مستوى الدولة العام الماضي، عن وقوع 484 حادثاً بسبب عدم ترك مسافة كافية بين المركبات.

كما أشارت إلى أن 335 حادثاً وقعت بسبب دخول الشارع من دون التأكد من خلوه، و214 حادثاً بسبب عدم الالتزام بخط السير.

وأكدت الوزارة أنها تركز ضمن حملاتها السنوية وفق الخطة التوعوية لعام 2022 على السلوكيات الخاطئة والمخالفات التي تشكل خطراً على حياة مستخدمي الطرق، بهدف الوصول إلى أعلى مستويات السلامة على الطرق، وخفض نسبة الحوادث المرورية إلى أدنى مستوياتها لتحقيق رؤية الحكومة الاتحادية ووزارة الداخلية بأن تكون الإمارات من أفضل دول العالم أمناً وسلامة.

وينص قانون السير والمرور الاتحادي واللائحة التنفيذية له على مخالفة السائقين المخالفين بعدم ترك مسافة أمان كافية خلف المركبات الأمامية بغرامة تقدّر بـ400 درهم، وأربع نقاط مرورية على قائد المركبة.

كما ينص على غرامة مقدارها 600 درهم، وست نقاط مرورية لمخالفة التجاوز بصورة خاطئة، فيما يعاقب السائق الذي يرتكب مخالفة عدم إفساح الطريق للمركبات التي لها أفضلية الطريق القادمة من الخلف أو من الجهة اليسرى بغرامة قدرها 400 درهم.

وبدأت أجهزة مرور في الدولة، أخيراً، الاستعانة بأنظمة ذكية لرصد مخالفة عدم ترك مسافة الأمان بين المركبات على الطرق، إذ بينت أن الهدف منها ضبط السائقين العدوانيين الذين يلصقون مركباتهم في المركبات الأمامية، خصوصاً على الطرق السريعة.

وحذرت أن عدم الالتزام بترك مسافة أمان كافية يتسبب في وقوع حوادث مرورية ينتج عنها خسائر بشرية ومادية، إذ تعد مخالفة عدم ترك مسافة أمان بين المركبات أحد أبرز أسباب الحوادث المرورية للصدم من الخلف على الطرق.

ورصدت أجهزة المرور، خلال السنوات الماضية، تجاوزات من سائقين متهورين، إذ يقومون بمضايقة المركبات التي تسير أمامهم، والاقتراب منها إلى مسافة قريبة، وإجبارهم على إخلاء الطريق لهم، من خلال استخدام الإضاءة العاكسة، وآلة التنبيه باستمرار، ما يؤدي إلى تشتيت تركيز سائق المركبة الأمامية، ويضاعف من خطورة وقوع الحوادث المرورية الخطرة.

وسجلت مديرية المرور والدوريات بشرطة أبوظبي 45 ألفاً و269 مخالفةً لسائقين خلال العام الماضي بسبب عدم ترك مسافة أمان كافية خلف المركبات الأمامية، محذرة من أن التسبب في الحادث بسبب عدم ترك مسافة أمان كافية يطبق عليها القانون رقم 5 لسنة 2020 بشأن حجز المركبات في إمارة أبوظبي، وهي القيمة المالية لفك حجز المركبة 5000 درهم، على أن يتم حجز المركبة إلى حين دفع القيمة المالية لفك الحجز ولمدة أقصاها ثلاثة أشهر، وفي حال عدم سداد المستحقات تُحال المركبة للبيع في المزاد العلني، وكذا تطبيق البند «52» في قواعد وإجراءات الضبط المروري رقم 178 لسنة 2017 على السائقين المخالفين بعدم ترك مسافة أمان كافية خلف المركبات الأمامية بغرامة تقدّر بـ400 درهم، وأربع نقاط مرورية على قائد المركبة.

«صيف بلا حوادث»

أطلقت وزارة الداخلية ممثلة بمجلس المرور الاتحادي، مطلع العام الجاري، حملة مرورية موحدة على مستوى الدولة تحت عنوان «صيف بلا حوادث»، تستهدف تعزيز التوعية بأهمية الالتزام بمسارات وخطوط سير المركبات كما تحددها الطرق، وعدم التجاوز من غير الأماكن المسموح بها، والالتزام التام بالسرعات المقررة. وتهدف الحملة إلى توعية أفراد المجتمع ومستخدمي الطرق، وتسليط الضوء على أبرز المخالفات والسلوكيات الخاطئة التي يرتكبها بعض قائدي المركبات في مجالات تغيير المسارات بشكل مفاجئ والتجاوزات غير القانونية وتجاوز السرعات، ما يؤثر في مستويات السلامة، ويسبب الحوادث المرورية المؤسفة.

600 درهم غرامة و6 نقاط مرورية مخالفة التجاوز بصورة خاطئة.

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