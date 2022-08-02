الامارات | «إسعاف دبي» تكشف عن خطتها الاستراتيجية 2022-2025

شكرا لقرائتكم خبر عن «إسعاف دبي» تكشف عن خطتها الاستراتيجية 2022-2025 والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشفت مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف عن خطتها الاستراتيجية «2022-2025» التي تضم ثلاث غايات استراتيجية، تتضمن 13 هدفاً، فيما أكد المدير التنفيذي للمؤسسة، مشعل عبدالكريم جلفار أن المؤسسة شكلت فرقاً متخصصة للإشراف ومتابعة تنفيذ الخطة لضمان تحقيق كل أهدافها في الوقت المحدد.

وأوضح أن الخطة الاستراتيجية لإسعاف دبي تتضمن ثلاث غايات استراتيجية أساسية ترتكز على ريادة العمل الإسعافي المتخصص، وتوفير مصادر متنوعة ومستدامة للمستقبل، وتوفير أنظمة مؤسسية رشيقة كفؤة وفعالة.

وقال جلفار لـ«الإمارات اليوم» إن المؤسسة عملت من خلال استراتيجيتها الجديدة على ترسيخ قيم الريادة في العمل المؤسسي، والمنافسة عالمياً، وتوفير خدمات استثنائية؛ في وقت قياسي، كما أكد أن الانتقال الرشيق والمرن في إدارة الأزمات مكون رئيس في أهداف المؤسسة، مع ما يشهده العالم من تغيرات في مجال الصحة وغيرها من الظروف، موضحاً أن تعزيز الشراكات مع القطاعين الحكومي والخاص سيدعم استدامة الخدمات.

وأضاف: «بما أن كفاءة الموارد البشرية تمثل المحرك الرئيس في تقدم الأعمال وريادتها فإننا في إسعاف دبي نهتم بتطوير مهارات وخبرات وكفاءة موظفينا، وبالأخص كوادرنا الوطنية من خلال أحدث أساليب التدريب، كما نسعى لاستقطاب الموهوبين والمتخصصين ومنح الفرص الدراسية للمواطنين في مجال الإسعاف والطب الطارئ، لنسهم جميعاً في تقديم خدمات إسعافية رائدة ومرنة ومستدامة تلبي احتياجات المجتمع وتحقق التطلعات المستقبلية، مع حرص المؤسسة على مشاركة المجتمع للمسؤوليات من خلال برامج التطوع الإسعافي وتعلم مهارات الإسعافات الأولية لجميع فئات المجتمع بمختلف الجنسيات».

في ما يتعلق بالغاية الاستراتيجية الأولى «ريادة العمل الإسعافي المتخصص»، أوضحت المؤسسة أنها تهدف من خلالها إلى تطوير البرامج الأكاديمية المخصصة في المجال الإسعافي، واستقطاب الطلاب والمعنيين لدعم البرامج على الصعيد المحلي والإقليمي والعالمي.

وأضافت: «تهدف المؤسسة أيضاً إلى تطوير إسعاف طارئ ومتخصص وريادي بهدف ترسيخ مكانة دبي مركز تميز في مجال تقديم خدمات الإسعاف والرعاية الطبية في مرحلة ما قبل المستشفى بمواصفات ومعايير عالمية».

وتابعت: «تهدف المؤسسة أيضاً ضمن محورها الأول، إلى تطوير منظومة متكاملة، رشيقة ومتخصصة في مجال إدارة الأزمات والكوارث، من خلال تقييم الخطط الحالية وتطوير سياسات وخطط وإجراءات متكاملة بالتعاون مع الشركاء من القطاعات المختلفة لتعزيز الجاهزية والاستجابة للأزمات والكوارث والطوارئ».

وفيما يتعلق بالغاية الاستراتيجية الثانية لإسعاف دبي «توفير مصادر متنوعة ومستدامة للمستقبل»، تهدف المؤسسة من خلالها إلى تعزيز الكفاءة المالية عبر ترشيد النفقات وتنويع مصادر الإيرادات المؤسسية وتنميتها من خلال التخطيط المالي الدقيق وتقييم وتحليل هيكل الكلفة لأعمال المؤسسة وتحديد مجالات تحسين الكفاءة وحوكمة القرارات المرتبطة لضمان ترشيدها.

ويتمثل الهدف الثاني ضمن الغاية الاستراتيجية الثانية في إدارة الأصول والموارد بكفاءة وفاعلية وضمان استدامتها واستمرارها، من خلال الإدارة الفاعلة للأصول والموارد وتشمل تطوير وتشغيل وصيانة الأصول والممتلكات المؤسسية، بحيث تكون آمنة وسهلة الاستخدام ومستدامة وتعزيز العائد على استثمارها.

ولفتت المؤسسة أن الهدف الثالث للغاية الاستراتيجية الثانية يتمثل في تطوير برامج التطوع المتخصصة، من خلال تعزيز المواطنة الإيجابية على الصعيد المؤسسي والفردي والرغبة في التطوع في المجال الإسعافي لدى أفراد المجتمع وتمكينهم بمهارات إنقاذ الحياة.

وفيما يخص الغاية الاستراتيجية الثالثة «توفير أنظمة مؤسسية رشيقة كفؤة وفعالة» تهدف المؤسسة من خلال هذه الغاية إلى رقمنة العمل المؤسسي.

وحسب المؤسسة يتمثل الهدف الثاني ضمن الغاية الثالثة في تعزيز التميز والابتكار المؤسسي..

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news