الامارات | البرلمان العربي للطفل يكرّم عضواً توفي في عيد الأضحى

شكرا لقرائتكم خبر عن البرلمان العربي للطفل يكرّم عضواً توفي في عيد الأضحى والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كرّم البرلمان العربي للطفل، خلال جلسته الرابعة التي استضافتها إمارة الشارقة أسرة الطفل عمر عرشان، عضو البرلمان الذي وافته المنية قبيل انعقاد الجلسة بأيام قليلة وتحديداً خلال عيد الأضحى، باعتباره من أكثر الشخصيات المؤثرة في الوطن العربي.

وقالت والدة عمر لـ«الإمارات اليوم»، إن ابنها وُلد عام 2005 واكتشفت إصابته بمرض نادر اسمه فشل العضلات «ميوباتيا» بعد مرور فترة قصيرة على ولادته.

وقالت إن «اكتشاف المرض كان صدمة لي ولوالده لأنه الولد الأول، وكنا نحلم كأي زوجين أن يكبر ويكون صحيحاً، واكتشفنا المرض وهو في سن 11 شهراً».

وأكدت أن ابنها «عمر» كان يجلب السعادة والطاقة الإيجابية إلى الجميع من حوله، فقد حضر إليها قبل وفاته بثلاثة أيام على كرسيه المتحرك، وقال لها: «أنا محظوظ لأنكما أعطيتماني فرصة للتعلم، وأعطيتماني ثقة في نفسي لأن أجرب»، لافتة إلى أنه كان معروفاً عند العالم وتستضيفه الإذاعات الكبرى وكان يتحدث العربية والإنجليزية والفرنسية واليابانية.

وقالت: «عمر مرّ بمواقف عديدة من زملاء له، وكان يقول إنهم سيتفهمون اختلافه عنهم ذات يوم».

ولفتت إلى اختيار ابنها سفيراً للنوايا الحسنة من «اليونيسيف»، ومن ضمن أكثر الشخصيات المؤثرة في الوطن العربي، ثم رشح من البرلمان المغربي لتمثيل المغرب في البرلمان العربي للطفل.

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