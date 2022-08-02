الامارات | 1088 إصابة جديدة بـ «كورونا» و1004 حالات شفاء

شكرا لقرائتكم خبر عن 1088 إصابة جديدة بـ «كورونا» و1004 حالات شفاء والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع عن إجراء 162 ألفاً و695 فحصاً جديداً لفئات مختلفة من المجتمع تماشياً مع خطتها لتوسيع وزيادة نطاق الفحوص في الدولة بهدف الاكتشاف المبكر وحصر الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد-19» والمخالطين لهم وعزلهم.

‌‎وأسهم تكثيف إجراءات التقصي والفحص في الكشف عن 1088 إصابة جديدة بالفيروس. وجميعها حالات مستقرة وتخضع للرعاية الصحية اللازمة.

وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 992 ألفاً و652 حالة.

‌‎كما أعلنت الوزارة عن شفاء 1004 حالات جديدة لمصابين بالفيروس وتعافيهم التام من أعراض المرض. وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 971 ألفاً و757 حالة.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news