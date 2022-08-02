الامارات | سكيك

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حديقة

اشتكى سكان في منطقة الورقاء من إغلاق حديقة ممشى الورقاء في وقت مبكر، على الرغم من أن العديد من الأشخاص يمارس رياضة المشي في أوقات متأخرة من اليوم، بعد انخفاض درجات الحرارة، وقالوا إنه يتم إطفاء الأنوار مبكراً، بشكل يعيقهم عن المشي.

طريق

طالب سائقون بتوسيع الطريق المؤدي إلى شارع الشيخ محمد بن زايد، انطلاقاً من سوق التنين، لافتين إلى أن الطريق مكون من مسرب واحد، ما يخلّف ازدحاماً مرورياً في تلك المنطقة.

مواقف

اشتكى مراجعون من قلة عدد المواقف بمنطقة السفارات في بردبي، ما يضيع عليهم الوقت في البحث عن أماكن لصف سياراتهم، ويؤخرهم عن إنجاز معاملاتهم من مكاتب التمثيل الدبلوماسي في هذه المنطقة.

وقود

اقترح متعاملون تشييد محطات وقود إضافية على شارع الإمارات، لافتين إلى قلة عددها في الاتجاهين، خصوصاً بالاتجاه إلى منطقة دبي الجنوب.

احتيال

قال قرّاء إنهم باتوا يتلقون رسائل نصيّة احتيالية على هواتفهم مرفقة بروابط لها علاقة بتقديم الخدمات أو استلام طرود بريدية، لافتين إلى خطورتها في حال فتحها، مشيرين إلى كثرة هذه الرسائل التي يتلقونها وتشكل تهديداً لبياناتهم الشخصية.

تسعيرة

اقترح سائقـــــون إعـــــادة النظــــر في تسعيرة مــــواقــف المركبات التي تشغلها شركات خاصة في بعض المناطق الحيوية، لافتين إلى كلفتها المرتفعة. نعتذر عن عدم نشر ملاحظات القراء غير المرفق بها اسم ورقم هاتف المرسل.

نعتذر عن عدم نشر ملاحظات القراء غير المرفق بها اسم ورقم هاتف المرسل.



يمكن إرسال سكيك على «واتس أب» رقم 0502299551 مرفقاً بصورة حال توافرها.



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