الامارات | «صحة» تطلق النسخة المحدثة من تطبيق الفحص الطبي للإقامة

شكرا لقرائتكم خبر عن «صحة» تطلق النسخة المحدثة من تطبيق الفحص الطبي للإقامة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أطلقت شركة أبوظبي للخدمات الصحية «صحة» النسخة المحدثة من تطبيق «صحة للفحص الطبي للإقامة» بباقة جديدة من الميزات.

وتتضمن النسخة الجديدة، التي تعمل على أجهزة أندرويد وiOS، إمكانية حجز المواعيد للشركات والمجموعات بخطوات معدودة. كما توفر إمكانية الدفع للفحص مسبقاً، إضافة إلى تسهيل عملية التسجيل باستخدام الهوية الرقمية والربط مع الهوية الوطنية لتحميل البيانات تلقائياً.

وقال المدير التنفيذي للشؤون الإكلينيكية في الخدمات العلاجية الخارجية، الدكتور عمر الهاشمي، إن التطبيق لاقى إقبالاً كبيراً من الجمهور منذ إطلاق النسخة الأولى، حيث تم تحميله على أكثر من 60 ألف هاتف ذكي وحجز أكثر من 73 ألف موعد عن طريقه. وأضاف: «نتطلع من خلال الميزات الجديدة إلى تسهيل الإجراءات للشركات من خلال الحجز والدفع المسبق، الذي يضمن لها السرعة والأمان حيث يغنيها عن التعامل بالمبالغ النقدية، ويأتي ذلك في إطار سعينا المستمر لتمكين الشركات من الوصول إلى خدماتنا بشكل سهل وميسر من خلال تطوير التطبيق بشكل مستمر لمواكبة التطورات التكنولوجية وتوفير المراكز في أنحاء الإمارة، إضافة إلى توفير العيادة المتنقلة المخصصة للشركات والتي أعلنا عنها أخيراً».

وعند إصدار الإقامة أو تجديدها، يُطلب من المقيمين في إمارة أبوظبي زيارة مراكز الفحص والصحة الوقائية لإجراء الفحص الطبي اللازم، في السابق كان العملاء يزورون تلك المراكز دون حجز مسبق، لكن مع التطبيق الجديد أصبح بإمكان المقيمين الآن تحديد الوقت الذي يناسبهم، ما يضمن عملية سهلة وسريعة وسلسة للغاية.

وتوفر مراكز «صحة» للفحص والصحة الوقائية والمعتمدة من قبل اللجنة المشتركة الدولية مجموعة متكاملة من الخدمات الطبية الخاصة بإجراءات الإقامة بما في ذلك خدمة المسار السريع وخيارات الخدمة المتميزة في مواقع معينة كما تعمل هذه المراكز كوحدات متخصصة توفر خدمات فحص الأمراض المعدية والخدمات الوقائية في جميع أنحاء أبوظبي.

وتدير شركة صحة حالياً 12 مركزاً للفحص والصحة الوقائية في أبوظبي ومصفح والشهامة وبني ياس ومركز الاتحاد للفحص الطبي الخاص بالإقامة والعين وسويحان ومدينة زايد ودلما والسلع وغياثي والمرفأ، بالإضافة إلى العيادة المتنقلة التي تم إطلاقها أخيراً للشركات.

ويتوجب على المراجعين المطعمين إبراز المرور الأخضر في تطبيق الحصن أو نتيجة سلبية لاختبار مسحة الأنف، تم إجراؤها قبل 96 ساعة لغير المطعمين، للدخول إلى مراكز الفحص.

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