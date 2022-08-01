الامارات | رئيس الدولة ونائبه يهنئان رئيس جمهورية بنين بذكرى اليوم الوطني لبلاده

شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الدولة ونائبه يهنئان رئيس جمهورية بنين بذكرى اليوم الوطني لبلاده والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" برقية تهنئة إلى فخامة الرئيس باتريس تالون، رئيس جمهورية بنين وذلك بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده .

كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي برقية تهنئة مماثلة الى فخامة باتريس تالون رئيس جمهورية بنين.

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