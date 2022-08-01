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الامارات | رئيس الدولة ونائبه يهنئان رئيس الاتحاد السويسري بذكرى اليوم الوطني لبلاده

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أبوظبي - الإمارات اليوم 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح -  بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة برقية تهنئة إلى فخامة الرئيس إيغناسيو كاسيس، رئيس الاتحاد السويسري، وذلك بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده.

كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي  برقية تهنئة مماثلة إلى فخامة الرئيس إيغناسيو كاسيس.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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