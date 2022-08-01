الامارات | «إقامة دبي» ترفد مراكز «آمر» بأكثر من 1000 مواطن

شكرا لقرائتكم خبر عن «إقامة دبي» ترفد مراكز «آمر» بأكثر من 1000 مواطن والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أفادت الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي بأنها نجحت في رفد مراكز «آمر» بأكثر من 1000 مواطن من الكفاءات الوطنية في مختلف مجالات العمل المهني، تنفيذاً لتوجيهات القيادة الرشيدة، وضمن استراتيجيتها الرامية إلى الاستثمار في الكفاءات الوطنية.

وأوضحت إقامة دبي، أن الكفاءات الوطنية المتميزة تم توزيعها على 73 مركزاً لـ«آمر»، المنتشرة في مختلف مناطق إمارة دبي.

وقال مدير الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي الفريق محمد أحمد المري، إن انضمام ما يزيد على 1000 موظف إلى مراكز «آمر» يعد نجاحاً لافتاً لتجربة الإدارة مع القطاع الخاص، حيث تبنّت استراتيجية نوعية في مسار التمكين الوظيفي عبر المتابعة المستمرة والتنسيق والإشراف، بهدف رفع جودة الأداء وتعزيز كفاءة الأعمال من خلال إيجاد الحلول الريادية اللازمة للإشكاليات والتحديات التي تواجه المستثمرين وموظفيهم، سواء في ما يتعلق بعدد ساعات العمل أو الرواتب أو الإجازات أو غيرها من التحديات.

وذكر أن إقامة دبي تتبنى دوراً ريادياً ومتنوعاً لضمان مواكبة التوجهات والاستراتيجيات الوطنية في مسيرة الاستثمار في الكوادر البشرية الوطنية، وذلك من خلال عقد شراكات ناجحة مع القطاع الخاص. وأكد أن التحاق 1000 من الكوادر الوطنية بقطاع العمل في مراكز «آمر» جاء ثمرة للجهود الدؤوبة من «إدارة مراكز آمر» في التعريف بأهمية هذا العمل ومميزاته والفرص التي يتيحها للشباب المواطن لتحقيق مزيد من النجاح والتميز وتحقيق الطموحات.

وأثمرت جهود «إقامة دبي» خلال مساعيها نحو تعزيز واقع الوظائف الوطنية، بالتعاون مع شركائها الاستراتيجيين في القطاع الخاص، عن إلحاق عدد كبير من المواطنين بميدان العمل الوظيفي، من خلال انتهاجها سياسة المتابعة المتواصلة واستقطاب الكفاءات الشابة من المواطنين، والعمل الدؤوب على تعزيز قدراتهم وتمكينهم بهدف استدامة الأمان الوظيفي في بيئة العمل.

بدوره أوضح مدير إدارة «آمر» لسعادة المتعاملين الرائد سالم بن علي، أن تزويد مراكز «آمر» بـ1000 من الكوادر الشابة يعتبر خطوة أخرى في مسيرة تأمين فرص للباحثين عن عمل واستقطاب الكوادر الوطنية التي نعتبرها ركيزة أساسية في استراتيجيتنا للاستثمار الأفضل، خلال مسيرة التنمية المستدامة التي تشهدها البلاد في مختلف المجالات وشتى القطاعات، لاسيما قطاع الخدمات الذي تعتبر الإمارات إحدى أكثر الدول ريادة في توفيره وفقاً لأعلى المعايير العالمية.

• تزويد مراكز «آمر» بالكوادر الشابة خطوة في مسيرة تأمين فرص للباحثين عن عمل واستقطاب الكوادر الوطنية.

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