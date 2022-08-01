الامارات | «معاً» تخصص الدورة السابعة من الحاضنة الاجتماعية لمشاريع المدن الخضراء

شكرا لقرائتكم خبر عن «معاً» تخصص الدورة السابعة من الحاضنة الاجتماعية لمشاريع المدن الخضراء والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - فتحت هيئة المساهمات المجتمعية «معاً»، لرواد الأعمال الاجتماعيين الطموحين باب المشاركة للانضمام إلى الدورة السابعة من حاضنة معاً الاجتماعية، بهدف إيجاد حلول مبتكرة تعزز من المدن الخضراء، والاقتصاد الدائري، والتنقل المستدام.

وتعد «حاضنة معاً» الاجتماعية إحدى الركائز الرئيسة الخمس لهيئة المساهمات المجتمعية «معاً»، وتندرج في إطار جهودها المتواصلة لبناء قطاع ثالث مزدهر في إمارة أبوظبي، متمثل بالمنشآت الأهلية والمؤسسات ذات النفع العام والمؤسسات الاجتماعية، للمساهمة في بناء مجتمع متطور متماسك ونشط، وتم فتح باب تقديم الطلبات للمشاركة في الدورة السابعة من حاضنة معاً الاجتماعية، وإيجاد وتطوير حلول مبتكرة للتحديات الاجتماعية المرتبطة بالمدن والمجتمعات المستدامة، وسيتم اختيار 10 فرق ممن تلبي حلولها المبدئية المعايير الموضوعة للمشاركة في هذه الدورة من الحاضنة، وستخضع لبرنامج تدريبي بهدف تطوير أفكارهم المبتكرة وتحويلها لمشاريع اجتماعية ذات عائد اقتصادي.

وأشارت الهيئة إلى أن باب تقديم الطلبات للمشاركة بدأ في 28 يوليو الماضي ويستمر حتى 16 سبتمبر المقبل، لافتة إلى أنها تفتح المجال للجميع من روّاد الاعمال وأصحاب الأفكار المبتكرة، والمؤسسات الاجتماعية الناشئة، من أبوظبي والعالم للمشاركة في هذا البرنامج وتقديم الأفكار، والمساهمة بشكل إيجابي في وضع حلول مستدامة تحقق أثراً إيجابياً في معالجة هذه القضية المهمة، والتغلب على التحديات المتعلقة بها، حيث ستنضم الفرق الفائزة إلى برنامج حاضنة «معاً» الاجتماعية.

ويوفر برنامج الحاضنة للفرق الـ10 الفائزة فرصاً مميزة لصقل مهاراتهم التجارية عبر المشاركة في عمل عملية تم تصميمها وتوجيهها لدعم الفائزين لتوسيع نطاق عملهم والتحقق من تركيزهم على الأثر الاجتماعي الإيجابي.

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