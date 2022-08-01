الامارات | سرعة بديهة عامل «دليفري» تنقذ حياة سائقين على طريق عام

شكرا لقرائتكم خبر عن سرعة بديهة عامل «دليفري» تنقذ حياة سائقين على طريق عام والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نشر سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، فيديو على «تويتر» أمس، يظهر عامل توصيل وهو يزيل الطابوق من الشارع خلال فترة انتظاره الإشارة الضوئية، وطلب سموّه من الجمهور الإرشاد عن السائق صاحب العمل الخيّر.

وقال سموّه في تغريدة على «تويتر»: «فعل خير في دبي يستحق الإشادة.. من يدلني على هذا الرجل؟».

وبعد معرفة اسم الشاب، قال سموّه في تغريدة أخرى: «تم العثور على الرجل الصالح.. شكراً عبدالغفور، أنت فريد من نوعك.. سنلتقي قريباً».

وبسرعة بديهة وشعور بالمسؤولية قفز سائق دراجة توصيل طلبات، من دراجته على الفور، عندما شاهد قطعتي «كونكريت» في منتصف الطريق، وتمكن من إزالتهما.

وقال السائق عبدالغفور عبدالحكيم (27 عاماً) من باكستان، لـ«الإمارات اليوم»، إنه متزوج ولديه ابن عمره سنتان، ويقيم في دبي منذ ثلاث سنوات، ويعمل سائق دليفري في شركة طلبات، مشيراً إلى أنه أثناء عودته من توصيل أحد الطلبات في منطقة القوز، كان واقفاً عند إشارة ضوئية، وشاهد قطعتي «كونكريت» على الطريق تهددان سلامة سائقي المركبات القادمة، فنزل مسرعاً من دراجته وأزالهما.

وأضاف أنه سعيد للغاية باللفتة الكريمة من سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، معبراً عن امتنانه لسموّه.

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