الامارات | رئيس الدولة و نائبه يعزيان رئيس الفلبين في وفاة فيدل راموس

شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الدولة و نائبه يعزيان رئيس الفلبين في وفاة فيدل راموس والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة برقية تعزية إلى فخامة فيرديناند ماركوس رئيس جمهورية الفلبين في وفاة فيدل فالديز راموس الرئيس الفلبيني السابق. كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي برقية تعزية مماثلة إلى فخامة فيرديناند ماركوس رئيس جمهورية الفلبين. تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App