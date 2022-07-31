الامارات | «الدفاع المدني» في دبي يسيطر على حريق بالسوق الصيني

شكرا لقرائتكم خبر عن «الدفاع المدني» في دبي يسيطر على حريق بالسوق الصيني والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - سيطر الدفاع المدني في دبي على حريق نشب في سيارات وجدار خارجي في السوق الصيني، دون إصابات أو وفيات، وتم تحويل الموقع للجهات المختصة للتحقيق.

تفصيلاً، أفادت الإدارة العامة للدفاع المدني في دبي، أن غرفة العمليات تلقت بلاغاً عند الساعة 4.57 مساء اليوم، يفيد بوقوع حادث حريق بمنطقة المدينة العالمية (السوق الصيني)، وعلى الفور تم تحريك مركز إطفاء الراشدية كمستجيب أول وجهة اختصاص، وعند الوصول في الساعة 5.02، محققاً زمن استجابة مقداره نحو (5) دقائق.

وأوضحت أنه تبين أن الحريق نشب في مخلفات وثلاث سيارات، وامتد إلى الجدار الخارجي للمبنى، وعليه تم تحريك مركز إطفاء ند الشبا للدعم والإسناد.

وتابعت: «في تمام الساعة 5.15 مساء تم السيطرة على الحادث، ومباشرة عمليات التبريد من دون وقوع أي إصابات أو وفيات، ومن ثم تم تحويل الموقع إلى الجهات المختصة لاستكمال التحقيق».

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