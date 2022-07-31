الامارات | حمدان بن محمد يشكر سائق الدراجة "عبدالغفور"

شكرا لقرائتكم خبر عن حمدان بن محمد يشكر سائق الدراجة "عبدالغفور" والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - شكر سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي بدبي، سائق الدراجة "عبدالغفور" بعد أن ظهر في فيديو وهو يحمل قطعتي «كونكريت» من الطريق خلال فترة انتظاره الإشارة الضوئية وذلك بعد أن دعا سموه الجمهور إلى الإرشاد لمعرفة اسم هذا السائق صاحب العمل الخير .

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