الامارات | زيارات تفتيشية على المنشآت التجارية والمطاعم في الشارقة للحد من الآثار السلبية لاستخدام أسطوانات الغاز

شكرا لقرائتكم خبر عن زيارات تفتيشية على المنشآت التجارية والمطاعم في الشارقة للحد من الآثار السلبية لاستخدام أسطوانات الغاز والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أطلقت هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة مبادرة للتوعية بأهمية استخدام شبكة الغاز الطبيعي التي تم تنفيذها وفق أفضل مواصفات الأمن والسلامة في المنشآت التجارية والمطاعم والحد من استخدام اسطوانات الغاز المسال.

ونظمت الهيئة حملات تفتيشية على عدد من المنشآت التجارية والمطاعم في إمارة الشارقة بهدف التأكد من تطبيق إجراءات الأمن والسلامة لحماية الأرواح والممتلكات واتخاذ كافة الإجراءات للتأكد من الاستفادة من شبكة الغاز الطبيعي والقضاء على الآثار السلبية لاستخدام اسطوانات الغاز.

وأوضحت مدير إدارة الغاز الطبيعي المهندسة أمنه بن هده، أن الهيئة تعمل على تنفيذ توجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة بضرورة التعاون مع كافة الجهات واتخاذ كافة الإجراءات التي تضمن أمن وسلامة سكان إمارة الشارقة وحرص سموه على تطوير الخدمات.

وأكدت أن الهيئة مستمرة في تنظيم الحملات التوعوية والتفتيشية التي تهدف لنشر الوعي بإجراءات الأمن والسلامة وحماية مختلف الفئات لتفادي أية أخطار لاستخدام اسطوانات الغاز وما يترتب على ذلك من آثار سلبية على الأفراد والممتلكات العامة والخاصة.

وأضافت أن الحملات التفتيشية التي نظمتها إدارة الغاز الطبيعي انتهت من تفتيش منطقة الناصرية بالكامل ومنطقتي المجرة والصجعة والتأكد من عدم وجود ممارسات غير قانونية في المنشآت التجارية والمطاعم، وفي حالة وجود أية مخالفات يتم انذار المالك واعطائه مهلة 14 يوم لتعديل أوضاعه وفي حال عدم التجاوب خلال هذه الفترة يتم تطبيق الإجراءات القانونية ،مشيرة إلى أن الحملات التفتيشية يقوم بها عدد من المهندسين بإدارة الغاز الطبيعي تم تأهيلهم وتدريبهم وفق أفضل المواصفات.

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