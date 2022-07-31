الامارات | "إقامة دبي" ترفد مراكز آمر بأكثر من 1000 مواطن

شكرا لقرائتكم خبر عن "إقامة دبي" ترفد مراكز آمر بأكثر من 1000 مواطن والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أفادت الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي أنها تمكنت من تعزيز التوطين في مراكز آمر المنتشرة في مختلف مناطق الإمارة والبالغ عددها 73 مركزاً، برفدها بأكثر من1000 من الكفاءات وطنية متخصصة في مختلف مجالات العمل المهني، إيماناً منها بضرورة الاستثمار في الكفاءات الوطنية، وتنفيذاً لتوجيهات القيادة الرشيدة واستراتيجياتها الوطنية.

وقال مدير الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي الفريق محمد أحمد المري، " إن إقامة دبي تتبنى درواً ريادياً ومتنوعاً لضمان مواكبة التوجهات والاستراتيجيات الوطنية في مسيرة الاستثمار في الكوادر البشرية الوطنية، وذلك من خلال عقد شراكات ناجحة مع القطاع الخاص ، وإن التحاق 1000 من الكوادر الوطنية بقطاع العمل في مراكز آمر جاء ثمرة للجهود الدؤوبة من ( ادارة مراكز آمر ) في التعريف بأهمية هذا العمل ومميزاته والفرص التي يتيحها للشباب المواطن لتحقيق مزيد من النجاح والتميز وتحقيق الطموحات".

وأثمرت جهود "إقامة دبي" خلال مساعيها نحو تعزيز واقع الوظائف الوطنية، بالتعاون مع شركائها الاستراتيجيين في القطاع الخاص، عن إلحاق عدد كبير من المواطنين بميدان العمل الوظيفي، من خلال انتهاجها سياسة المتابعة المتواصلة واستقطاب الكفاءات الشابة من المواطنين، والعمل الدؤوب على تعزيز قدراتهم وتمكينهم بهدف استدامة الأمان لوظيفي في بيئة العمل.

ويمثل انضمام ما يزيد عن 1000 موظف إلى مراكز آمر نجاحاً لافتاً لتجربة الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي مع القطاع الخاص حيث تبنّت استراتيجية نوعية في مسار التمكين لوظيفي عبرالمتابعة المستمرة والتنسيق والإشراف، بهدف رفع جودة الأداء وتعزيز كفاءة الأعمال، من خلال إيجاد الحلول الريادية اللازمة للإشكاليات والتحديات التي تواجه المستثمرين وموظفيهم، سواء فيما يتعلق بعدد ساعات العمل أو الرواتب أو الإجازات أو غيرها من التحديات.

بدوره أوضح الرائد سالم بن علي مدير إدارة آمر لسعادة المتعاملين أن تزويد مراكز ( آمر ) بـ 1000 من الكوادر الشابة يعتبر خطوة أخرى في مسيرة تأمين فرص للباحثين عن عمل واستقطاب الكوادر الوطنية التي نعتبرها ركيزة أساسية في استراتيجيتنا للاستثمار الأفضل، خلال مسيرة التنمية المستدامة التي تشهدها البلاد في مختلف المجالات وشتى القطاعات، لا سيما قطاع الخدمات التي تعتبر الإمارات إحدى أكثر الدول ريادة في توفيره وفقاً لأعلى المعايير العالمية.

ولفت إلى أن "مراكز امر " تنتهج استراتيجية شمولية في مجال توفير فرص العمل للكوادر الوطنية، وذلك من خلال إبراز أهمية العمل في هذه الجهةالرائدة، ودورها في إتاحة الفرصة للعاملين فيها بتعزيز مهاراتهم وزيادة رصيدهم من الخبرات، ضمن بيئة مواتية ومحفزة .

وتحرص مراكز امر على تطبيق أفضل الممارسات العالمية في مجال الخدمات التي توفرها الفروع المنشرة في مختلف أنحاء إمارة دبي، بهدف إسعاد المتعاملين من خلال توفير تجربة متميزة لكافة المواطنين والمقيمين والزائرين وصولاً إلى تحقيق أهداف حكومة دبي، الساعية لأن تكون الأولى عالمياً في تحقيق أعلى نسبة في السعادة والرضا لكافة المتعاملين.

وتنتهج آمر رؤية تركز على إسعاد المتعاملين، وبناء نموذج متكامل لتوفير أفضل الخدمات وأسرعها على المستويين الإقليمي والعالمي، من خلال تطوير برامج متقدمة ومبادرات نوعية لضمان إدارة ذات فعالية وكفاءة عالية.

وتتضمن حزمة الخدمات التي توفرها مراكز آمر كل من خدمة تسهيل، وخدمات مندوبي العلاقات العامة وتخليص المعاملات للشركات، وتأسيس الشركات، واستخراج وتجديد الرخص التجارية، والترجمة القانونية، وإنجاز معاملات الهوية الإماراتية، والاستفسار عن تأشيرة الزيارة والإقامة، وطباعة التأشيرة للزيارة والإقامة والتمديد، ومعاملات الكشف الطبي ضمن هيئة الصحة بدبي، إلى جانب حزمة أخرى من الخدمات النوعية.

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