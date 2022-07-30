الامارات | كيفية الحصول على شهادة بشأن تضرر المركبات بفعل الأمطار عبر تطبيق شرطة الشارقة... فيديو

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شكرا لقرائتكم خبر عن كيفية الحصول على شهادة بشأن تضرر المركبات بفعل الأمطار عبر تطبيق شرطة الشارقة... فيديو والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نشرت شرطة الشارقة عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي "تويتر"، فيديو للتعرف إلى كيفية الحصول على شهادة بشأن تضرر وتلف المركبات بفعل الأمطار والسيول عبر تطبيق شرطة الشارقة.
لمشاهدة الفيديو اضغط الرابط.
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