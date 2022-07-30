اخبار الخليج / اخبار الإمارات

الامارات | كيفية الحصول على شهادة بشأن تضرر المركبات بفعل الأمطار عبر تطبيق شرطة الشارقة... فيديو

0 نشر
موقع الإمارات اليوم 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

شكرا لقرائتكم خبر عن كيفية الحصول على شهادة بشأن تضرر المركبات بفعل الأمطار عبر تطبيق شرطة الشارقة... فيديو والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نشرت شرطة الشارقة عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي "تويتر"، فيديو للتعرف إلى كيفية الحصول على شهادة بشأن تضرر وتلف المركبات بفعل الأمطار والسيول عبر تطبيق شرطة الشارقة.

لمشاهدة الفيديو اضغط الرابط.

 

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news

Share
طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App
الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

قد تقرأ أيضا