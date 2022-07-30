الامارات | حمدان بن زايد يطلع على التحضيرات الخاصة بمعرض الصيد والفروسية ومشاريع أدنيك السياحية في الظفرة

شكرا لقرائتكم خبر عن حمدان بن زايد يطلع على التحضيرات الخاصة بمعرض الصيد والفروسية ومشاريع أدنيك السياحية في الظفرة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - وجّه سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة رئيس نادي صقاري الإمارات بتطوير استراتيجية معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية في مجال الحفاظ على الموروث الثقافي لدولة الإمارات وتعزيز دوره في صون البيئة والصيد المُستدام وتقديم التراث.

ودعا سموه إلى تحقيق المزيد من النجاحات لمحتوى المعرض الثقافي والتعليمي والمعرفي عبر خدمات وتقنيات ومُنتجات وفعاليات مُبتكرة برؤية مُتجدّدة تتلاءم مع التطور المُستمر لهذا الحدث الدولي الكبير.

جاء ذلك لدى استقبال سموه في قصر النخيل رئيس اللجنة العليا المنظمة للمعرض الأمين العام لنادي صقاري الإمارات ماجد علي المنصوري بحضور مدير مكتب سمو ممثل الحاكم في منطقة الظفرة أحمد مطر الظاهري والعضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة أبوظبي الوطنية للمعارض "أدنيك" حميد مطر الظاهري ومدير البرنامج التربوي في مدرسة محمد بن زايد للصقارة وفراسة الصحراء بطي هواش الخييلي.

واطلع سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان على التحضيرات الخاصة بتنظيم الدورة القادمة من المعرض الدولي للصيد والفروسية "أبوظبي 2022"، والتي تقام خلال الفترة من 26 سبتمبر حتى 2 أكتوبر القادِمَين وبتنظيم من نادي صقاري الإمارات.

وأعرب سموه عن تقديره للجهود الكبيرة التي تبذلها اللجنة العليا المنظمة للمعرض وكافة الرعاة والشركاء الاستراتيجيين في إنجاح الحدث الأضخم من نوعه في الشرق الأوسط وأفريقيا والذي رسّخ مكانته الإقليمية والدولية في دورته الأخيرة 2021.

وأكد سموه أهمية مواصلة الارتقاء بالحدث كمُلتقى بارز على صعيد تعزيز الوعي بالتراث والحفاظ عليه باعتباره ركناً أساسياً للهوية الوطنية الإماراتية وأحد الركائز المتينة للمُجتمع ولدوره الكبير في تعزيز جسور التفاعل مع الثقافات الأخرى.

وشدد سموه على أهمية الحفاظ على مكانة المعرض وريادته في المنطقة والعالم والحرص على تفعيل دوره في صون التراث الوطني والصيد المُستدام وجذب المزيد من العارضين المحليين والإقليميين والدوليين وتعزيز دوره كحدث تجاري مُهم يتميّز بقوة شرائية عالية وإطلاق المزيد من الأنشطة والفعاليات التراثية والفنية والثقافية التوعوية وتطوير منصّات الحدث وقطاعاته ومظهره العام.

من جانبه توجّه رئيس اللجنة العليا المنظمة للمعرض الأمين العام لنادي صقاري الإمارات ماجد علي المنصوري بخالص الشكر والتقدير لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة "حفظه الله، ولسمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ولكافة الجهود التي تُسهم في حماية التراث الإماراتي والإنساني وتكريسه في نفوس أفراد المجتمع.

وأعرب عن شكره الجزيل للمُتابعة الدائمة لاستعدادات تنظيم المعرض من قبل سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان وتوجيهاته الكريمة بتطوير استراتيجية الحدث وتحقيق المزيد من النجاح في دورته القادمة.

من جانب آخر اطلع سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان خلال اللقاء على العرض الذي قدمه سعادة حميد مطر الظاهري العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة أبوظبي الوطنية للمعارض "أدنيك" والذي تضمن الخطط التطويرية الخاصة بعدد من الأصول السياحية في منطقة الظفرة وفندق صير بني ياس التابع لأدنيك، وذلك من قبل شركة سياحة تابعة لمجموعة "أدنيك" والمتخصصة في قطاع السياحة الترفيهية.

وتضمن العرض عدداً من الخطط والبرامج التي تهدف لتطوير البنية التحتية لهذه الأصول والترويج للمقومات السياحية التي تتمتع بها منطقة الظفره وتطوير حزمة متكاملة من البرامج التسويقية للمنطقة تشمل عددا من دول العالم لاستقطاب الزوار والمهتمين والتي سيتم العمل على تطويرها مع الشركاء في القطاعين الحكومي والخاص.

ووجه سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان بتطوير استراتيجية الترويج السياحي لمنطقة الظفرة وإظهار المقومات الطبيعية الفريدة والإرث الحضاري الغني وتعزيز تنافسيتها على الصعيدين الإقليمي والدولي وقدرتها على استقطاب الزوار من داخل وخارج الدولة.

وأكد سموه على أهمية إطلاق عدد من البرامج والمشاريع التي من شأنها أن تساهم في النهوض بواقع ومستقبل القطاع السياحي في المنطقة وذلك من خلال تطوير البنية التحتية لعدد من الأصول والتركيز على مقومات المنطقة الفريدة التي تتميز بها وخاصة الجزر والمحميات الطبيعية والشواطيء وصولاً للمباني والقلاع التاريخية التي تزخر بها المنطقة.

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