الامارات | عودة حركة السير إلى طبيعتها على الطرق الداخلية والخارجية بالشارقة

شكرا لقرائتكم خبر عن عودة حركة السير إلى طبيعتها على الطرق الداخلية والخارجية بالشارقة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد مدير إدارة شرطة المنطقة الشرقية العقيد الدكتور علي الكي الحمودي، أن الطرق الخارجية التي تربط الشارقة بالمنطقة الشرقية، قد أعيد افتتاحها أمام حركة السير بنسبة 100%، التي تشمل طريق الشارقة - كلباء، وطريق الشارقة - خورفكان، إلى جانب الشوارع الداخلية في خورفكان.

كما عادت الحركة المرورية إلى طبيعتها في منطقتي شيص والنحوة.

وفي الوقت الذي تم فيه اعادة افتتاح العديد من الشوارع الداخلية في مدينة كلباء، تواصل فرق العمل المختصة جهودها لافتتاح الشوارع المتبقية أمام حركة السير بأسرع وقت ممكن في المدينة.

وأشار الحمودي إلى أن الفرق المختصة أزالت كافة العوائق التي خلفتها الأمطار أخيرا وشهدتها المنطقة خلال الأسبوع الماضي، مشيداً بجهود شركاء شرطة الشارقة الاستراتيجيين الذين عملوا على مدار الساعة، وبتعاون أفراد المجتمع الذين وقفوا جنباً إلى جنب مع فرق العمل، لتجاوز هذه الأزمة والتعافي منها.

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