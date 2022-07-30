الامارات | الشيخة فاطمة بنت مبارك تهنئ الإمارات قيادةً وشعباً والأمتين العربية والإسلامية بالسنة الهجرية الجديدة

شكرا لقرائتكم خبر عن الشيخة فاطمة بنت مبارك تهنئ الإمارات قيادةً وشعباً والأمتين العربية والإسلامية بالسنة الهجرية الجديدة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - هنأت سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية "أم الإمارات" دولة الإمارات العربية المتحدة قيادةً وشعباً والأمتين العربية والإسلامية بمناسبة حلول العام الهجري الجديد 1444 داعيةً الله العلي القدير أن يعيد هذه المناسبة الكريمة على سائر بلاد المسلمين والعالم بالخير واليمن والبركات.

وقالت سموها: يسعدني أن أتقدم بخالص التهاني وأطيب التمنيات إلى القيادة الرشيدة لدولة الإمارات العربية المتحدة ومواطنيها والمقيمين على أرضها والأمتين العربية والإسلامية بمناسبة حلول العام الهجري الجديدة 1444 هذه المناسبة الغالية التي وضعت حجر الأساس لتصبح الدولة الإسلامية منارةً للوسطية والتسامح وبناءً للإنسان في أرقى صور التعامل البشري واعترافًا بحقوقه وإعلاءً لقدره بالمحافظة على أمنه وسلامته .. هذا النهج الإنساني العظيم الذي صارت عليه دولتنا الحبيبة في ظل الرؤية المستنيرة لقيادتها الرشيدة.

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