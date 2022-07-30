الامارات | طرق الشارقة: استئناف خدمة نقل الركاب إلى المنطقة الشرقية عبر الحافلات اعتباراً من اليوم

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شكرا لقرائتكم خبر عن طرق الشارقة: استئناف خدمة نقل الركاب إلى المنطقة الشرقية عبر الحافلات اعتباراً من اليوم والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت هيئة الطرق والمواصلات في الشارقة، أنه اعتباراً من اليوم، تقرر استئناف خدمة نقل الركاب إلى المنطقة الشرقية عبر حافلات النقل بين المدن وصولاً إلى نقطة سيتي سنتر في الفجيرة.
وأكدت الهيئة استمرار تعليق الخدمة وصولاً لمدينتي كلباء وخورفكان وذلك حتى إشعار آخر.
وكانت قد قررت هيئة طرق الشارقة إيقاف خدمة نقل الركاب إلى المناطق الشرقية بشكل مؤقت عبر خطي 116 وهو (الشارقة- الفجيرة- خورفكان)، و611 وهو (الشارقة- الفجيرة- كلباء)، حيث تم إغلاق الطرق المؤدية إلى هذه المناطق، نظراً للتقلبات الجوية ونتيجة تراكم مياه الأمطار، ستكون نهاية الرحلات للخطوط المذكورة حتى مدينة الذيد.
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