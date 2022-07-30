الامارات | طرق الشارقة: استئناف خدمة نقل الركاب إلى المنطقة الشرقية عبر الحافلات اعتباراً من اليوم

شكرا لقرائتكم خبر عن طرق الشارقة: استئناف خدمة نقل الركاب إلى المنطقة الشرقية عبر الحافلات اعتباراً من اليوم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت هيئة الطرق والمواصلات في الشارقة، أنه اعتباراً من اليوم، تقرر ‎استئناف خدمة نقل الركاب إلى المنطقة الشرقية عبر حافلات النقل بين المدن وصولاً إلى نقطة سيتي سنتر في ‎الفجيرة.

وأكدت الهيئة استمرار تعليق الخدمة وصولاً لمدينتي ‎كلباء وخورفكان وذلك حتى إشعار آخر.

وكانت قد قررت هيئة طرق الشارقة إيقاف خدمة نقل الركاب إلى المناطق الشرقية بشكل مؤقت عبر خطي 116 وهو (الشارقة- الفجيرة- خورفكان)، و611 وهو (الشارقة- الفجيرة- كلباء)، حيث تم إغلاق الطرق المؤدية إلى هذه المناطق، نظراً للتقلبات الجوية ونتيجة تراكم مياه الأمطار، ستكون نهاية الرحلات للخطوط المذكورة حتى مدينة ‎الذيد.

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