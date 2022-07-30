الامارات | 54% زيادة في القيم الإيجارية بعجمان خلال النصف الأول

شكرا لقرائتكم خبر عن 54% زيادة في القيم الإيجارية بعجمان خلال النصف الأول والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أفادت دائرة البلدية والتخطيط في عجمان، بارتفاع قيمة التداولات الإيجارية خلال النصف الأول من العام الحالي 2022، حيث سجلت القيم الإيجارية نمواً بواقع 870 مليون درهم وبزيادة بلغت 54%، مقارنة مع الفترة ذاتها من العامين المنصرمين، بحسب التقرير النصف الأول لعام 2022 الصادر عن الدائرة.

وأوضحت البلدية، أن الربط مع الشركاء وتدشين الأنظمة الذكية أسهما في اتمام المعاملات خلال وقت قياسي بما ينسجم مع الهدف الاستراتيجي المتمثل في تحقيق الترابط بين عناصر البنية التحتية والمجتمعات السكنية.

وكشف التقرير الإحصائي الصادر أخيراً عن بلدية عجمان عن إصدار 4720 رخصة بناء خلال العام الماضي 2021، بزيادة قدرها 1359 رخصة بناء عن العام الأسبق 2020، حيث انقسمت الرخص إلى 2477 رخصة جديدة، و407 تجديد و299 إضافات و1537 أخرى.

وبحسب التقرير، فإن المساحة المبنية في الإمارة العام الماضي بلغت 529 ألفاً و670 متراً مربعاً للمباني غير السكنية، في مقابل مليون و307 ألف و369 متراً مربعاً للمساحات المبنية، بينما بلغ عدد المباني غير السكنية 108 مبنى، مقابل 1274 مبنى سكنياً، فيما أصدرت 125 رخصة لمباني غير سكنية، نظير 2352 رخصة سكنية.

ووفقاً لتصنيف المباني الوارد في التقرير، فإن الفيلل السكنية هي الأكثر حصولاً على تصاريح بناء بـ2159 طلباً، يليها مباني سكنية وتجارية بـ196 تصريحاً، ثم مباني تجارية ومحلات ومراكز تسوق بـ41 تصريحاً، ثم 15 تصريحاً لمساجد، و2 لمباني تعليمية و24 لمباني صناعية و4 لمباني حكومية و36 أخرى، بما مجموعه 2477 تصريح بناء جديد.

وأشار التقرير إلى أن عدد تصاريح الصيانة الصادرة العام الماضي بلغ 305 تصريحاً، فيما بلغ عدد تصاريح الهدم 73 تصريحاً، فيما تم تنفيذ 3 مشروعات عامة بإشراف الدائرة.

وأكد التقرير، أنه تم إقامة العديد من المعاملات عبر نظام عمار الإلكتروني 2021، حيث تم إنجاز 14.014 طلب تدقيق إنشائي، و3695 طلب إصدار رخصة بناء، و2728 طلب إصدار شهادة إنجاز نهائية، و1015 طلب إفادة عن حالة المبنى، و2586 طلب تعديلات معمارية أو إنشائية، و592 طلب تجديد رخصة بناء، و480 طلب حصول على أرض أو مسكن حكومي، و171 طلب إصدار رخصة بناء مبنى قائم و400 طلب إصدار رخصة بناء إضافية على مبنى قائم، و152 طلب تغيير مقاول، و70 طلب تغيير استشاري و31 طلب إلغاء رخصة بناء.

ولفت التقرير إلى أن عدد معاملات الخرائط والبيانات الجغرافية بالإمارة بلغ 317 معاملة العام الماضي، فيما بلغ عدد اللوحات المعنونة للمباني في الإمارة 1939 لوحة مقابل 1505 العام الأسبق، كما تم إصدار 12 اسماً تعريفياً للمباني في الإمارة، مؤكداً أن عدد الجهات المستفيدة من البيانات المكانية للإمارة بلغ 42 جهة، فيما بلغ عدد الدراسات الجغرافية المتخصصة 10 دراسات.



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