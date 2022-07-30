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الامارات | انقاذ شخص من كبار السن في "الشرية" وأسرة في "الفصيل" بالفجيرة.. فيديو

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موقع الإمارات اليوم 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نشرت وزارة الداخلية مقطع فيديو لعملية انقاذ إنقاذ شخص من كبار السن في منطقة "الشرية" وأسرة في منطقة "الفصيل" بالفجيرة، وذلك ضمن الجهود المستمرة لمنظومة العمل التكاملي لعودة تدريجية لاستعادة الحياة الاعتيادية.

لمشاهدة الفيديو اضغط الرابط.

 

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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