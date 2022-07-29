الامارات | وفاة 6 أشخاص بسبب الأمطار و السيول ‎‎

شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة 6 أشخاص بسبب الأمطار و السيول ‎‎ والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن المتحدث الرسمي عن وزارة الداخلية ، العميد الركن دكتور علي سالم الطنيجي عن العثور عن 6 اشخاص متوفين و استمرار البحث عن مفقود واحد خلال الأمطار والسيول الأخيرة .

كما أعلن الطنيجي عن عودة 80% من الأفراد المتضررة مساكنهم إلى منازلهم ، مؤكداً استمرار الجهود و أن الفرق ما زالت تقوم بواجبها للوصول الى مرحلة التعافي.

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