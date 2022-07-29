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الامارات | وفاة 6 أشخاص بسبب الأمطار و السيول ‎‎

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احمد عابد - أبوظبي 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة 6 أشخاص بسبب الأمطار و السيول ‎‎ والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن  المتحدث الرسمي عن وزارة الداخلية ، العميد الركن دكتور علي سالم الطنيجي عن العثور عن  6 اشخاص متوفين و استمرار البحث عن مفقود واحد خلال الأمطار والسيول الأخيرة  .

كما أعلن الطنيجي عن عودة 80% من الأفراد المتضررة مساكنهم إلى منازلهم ، مؤكداً استمرار الجهود و أن الفرق ما زالت تقوم بواجبها للوصول الى مرحلة التعافي.

 

 

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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