الامارات | رفضت إعادة المبلغ.. شاب يحول 23 ألف دهم لفتاة بالخطأ

شكرا لقرائتكم خبر عن رفضت إعادة المبلغ.. شاب يحول 23 ألف دهم لفتاة بالخطأ والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قضت محكمة أبوظبي للأسرة و الدعاوى المدنية والإدارية، إلزام فتاة بأن يؤدي إلى شاب مبلغ 23 ألف درهم كان المدعي قد حولهم

بالخطأ إلى حساب المحكوم ضدها، ورفضت الأخيرة إعادتهم.



وفي التفاصيل أقام شاب دعوى قضائية ضد فتاة طالب فيها إلزامها بأن ترد له مبلغ 23 ألف درهم وإلزامه بالرسوم والمصاريف

والأتعاب مشيراً إلى أنه حول على حسابها عن طريق الخطأ المبلغ محل الدعوى وبعد تواصل البنك بالمدعى عليها رفضت إرجاع المبلغ

وقد تم إدانتها جزائياً فيما طلبت المدعى عليها أجلاً للرد.



من جانبها أوضحت المحكمة في حيثيات حكمها، أنه وفقاً للمقرر من قانون المعاملات المدنية لا يسوغ لأحد أن يأخذ مال غيره بلا سبب

شرعي فإن أخذه فعليه رده، مشيرة إلى أن الثابت من الحكم الجزائي المرفق بالدعوى أنه تم تحويل مبلغ 23 ألف درهم من حساب

المدعي لحساب المدعى عليها، كما أن المدعى عليها بالرغم من حضورها جلسات الدعوى لم تنازع في تحويل هذا المبلغ في حسابها ولم

تقدم ما تدحض به ما يدعيه المدعي من أنه قام بتحويل هذا المبلغ بالخطأ إلى حسابها، وقامت وأمام المحكمة بطلب أجل للتسوية، وحكمت

المحكمة بإلزام المدعى عليها بأن ترد للمدعي مبلغ 23 ألف درهم وألزمت المدعى عليها بالمصاريف والرسوم

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