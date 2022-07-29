الامارات | شرطة الفجيرة تطالب الجمهور بتحريك مركباتهم المتوقفة مقابل ميناء الفجيرة

شكرا لقرائتكم خبر عن شرطة الفجيرة تطالب الجمهور بتحريك مركباتهم المتوقفة مقابل ميناء الفجيرة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - طالبت شرطة الفجيرة الجمهور بضرورة تحريك مركباتهم المتوقفة مقابل ميناء الفجيرة بالاتجاهيين ،مشيرين إلى أن كافة أشكال الدعم متوفرة في حال تعطل المركبة ، وذلكبهدف السعي إلى فتح الطرق المغلقة وإعادة انسيابية الحركة المرورية لها.

وأضافت بأن الطرق المغلقة حالياً هما طريق الفجيرة الرئيسي المتجه إلى منطقة القرية مغلق بالاتجاهيين وطرق قدفع الدائري مغلق للقادمين من خورفكان إلى الفجيرة.

من جهتها بادرت عدة كراجات في امارة الفجيرة بتوفيرها خدمات فحص المركبات المعطلة و إمكانية تصليحها بأسرع وقت ممكن مع توفيرها خصومات للمتضررين من المواطنين والمقيمين.

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