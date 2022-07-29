الامارات | فتح باب الحجز في الحضانات الحكومية بالشارقة وفق الأولويات المعتمدة.. تعرف إلى التفاصيل

شكرا لقرائتكم خبر عن فتح باب الحجز في الحضانات الحكومية بالشارقة وفق الأولويات المعتمدة.. تعرف إلى التفاصيل والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن مجلس الشارقة للتعليم، عن فتح باب حجز المقاعد في الحضانات الحكومية بإمارة الشارقة وفق الأولويات المعتمدة، داعية أولياء الأمور من موظفي حكومة الشارقة الراغبين بتسجيل أطفالهم الدخول على الموقع الإلكتروني.

وكشف المجلس عن رسوم الفصول الدراسية في الحضانات الحكومية، موضحاً أن خطة تسجيل الحضانات تبدأ في وقت مبكر حيث تمر فترة التسجيل بمرحلتين، الأولى تسجيل العضوية لجميع جهات العمل ثم فتح باب التسجيل لموظفي حكومة الشارقة، وستكون على ثلاث مراحل حسب مدن إمارة الشارقة، فيما تشهد المرحلة الثانية فتح جميع الشواغر المتبقية لموظفي جميع جهات العمل.

وأوضح المجلس لـ"الإمارات اليوم"، أنه تم تحديد 5 فترات زمنية لرعاية وتعليم الأطفال هي: الفصل الدراسي الأول (سبتمبر، أكتوبر، نوفمبر)، والفصل الشتوي (ديسمبر)، والفصل الدراسي الثاني (يناير، فبراير، مارس)، والفصل الدراسي الثالث (أبريل، مايو، يونيو)، وفصل الصيف (يوليو، أغسطس).

وحدد مجلس الشارقة للتعليم الرسوم المعتمدة للفصول الدراسية الإلزامية، وهي الفصل الدراسي الأول (سبتمبر، أكتوبر، نوفمبر) بـ2400 درهم، على أن تسدد في الأسبوع الأول من سبتمبر، والفصل الدراسي الثاني (يناير، فبراير، مارس) برسوم 2400 درهم تسدد في الأسبوع الأول من يناير، والفصل الدراسي الثالث (أبريل، مايو، يونيو) بـ2400 درهم تسدد في الأسبوع الأول من أبريل.

كما حدد رسوم الفصول الاختيارية وهي: الفصل الشتوي (ديسمبر) بـ1000 درهم تسدد في الأسبوع الأخير من نوفمبر، والفصل الصيفي (يوليو، أغسطس) بـ1000 درهم لكل شهر تسدد في الأسبوع الأخير من يونيو ويوليو.

وحدد مجلس الشارقة للتعليم شروط الالتحاق بالحضانات الحكومية، والمتمثلة في أن تكون الأم عاملة، وأن يكون أحد الوالدين من مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة، والتقدم للتسجيل في المواعيد المحدد لذلك من مجلس الشارقة للتعليم، مع الالتزام بدفع الرسوم في المواعيد المحددة، كما تستقبل الحضانة الأطفال من سن ثلاثة أشهر حتى سن القبول في الروضة.

وتابع المجلس: "يجوز للمجلس استثناء أطفال الأمهات غير العاملات وقبولهم بالحضانة وفق اشتراطات محددة مثل: توافر شواغر في الحضانة، والحالة الصحية للطفل ويثبت ذلك بموجب تقرير طبي، والأمهات الدارسات في الفترة الصباحية، واللاتي تزيد فترة دراستهن عن 4 ساعات في اليوم، ووفاة الأم".

وأشار المجلس إلى أن الحضانات مستمرة في تقديم الخدمة طوال العام لأولياء أمور الأطفال، موضحاً أن إجازات الموظفات في الحضانات الحكومية تبدأ خلال فترة الصيف، ويتوافر البديل عن كل موظفة حسب عدد الأطفال خلال تلك الفترة، إلى أن يباشر الكادر بأكمله بتاريخ 22/8/2022.

وذكر المجلس أن الحضانات الحكومية تتبع كافة معايير الوقاية والسلامة لحماية الأطفال من فيروس كورونا، والتي تشمل كافة الإجراءات الاحترازية المنصوص عليها من قبل جهات الاختصاص، مشيراً إلى أن جميع التحديثات التي ترد في هذا الشأن يتم تعميمها على جميع الحضانات، مع التأكد من تطبيقهم لكافة المعايير من خلال فرق الرقابة التي تقوم بمراقبة وضع الحضانات وتسجل نسبة امتثال كل حضانة لكافة معايير السلامة.

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