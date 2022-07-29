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الامارات | إغلاق مركز خدمات كوفيد-19 من المركبة في الشامخة

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الإمارات اليوم - أبوظبي 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن إغلاق مركز خدمات كوفيد-19 من المركبة في الشامخة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت شركة أبوظبي للخدمات الصحية "صحة" إغلاق مركز صحة لخدمات كوفيد-19 من المركبة في الشامخة بأبوظبي اعتباراً من 1 أغسطس 2022. وقالت أن بإمكان الراغبين بإجراء فحص مسحة الأنف أو أخذ تطعيم كوفيد في أبوظبي بحجز موعد في أي من مراكز صحة لخدمات كوفيد-19 من المركبة من خلال تطبيق شركة "صحة".

ويمكن للراغبين الاطلاع على مواقع المراكز من خلال الرابط: http://https://goo.gl/maps/3VTQJXi9QsmEqP519

وتوفر شركة "صحة" عدداً من مراكز خدمات كوفيد-19 من المركبة في جميع إمارات الدولة، حرصاً منها للتيسير على المواطنين والمقيمين، وتوفير أفضل الخدمات لهم.

وللحصول على التفاصيل الكاملة حول أقرب موقع لمراكز خدمات كوفيد ـ 19 من المركبة يرجى زيارة الموقع الإلكتروني: https://www.seha.ae/screening-locations/، ويمكن كذلك حجز موعد من خلال التطبيق الذكي لشركة "صحة".

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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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