الامارات | بلدية الشارقة تحذّر من غسل المركبات في الساحات الترابية

شكرا لقرائتكم خبر عن بلدية الشارقة تحذّر من غسل المركبات في الساحات الترابية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حذّرت بلدية الشارقة من أن المركبات المهملة تعتبر من مشوّهات المظهر العام التي تعمل على إزالتها.

وقالت إن ترك المركبات في الساحات الترابية أو المواقف العامة دون اهتمام بنظافتها، يعرّضها للغبار والأتربة، وطمس معالمها، ويجعلها عرضة للحجز.

ودعا رئيس قسم العمليات في البلدية، فيصل عبدالله آل علي، إلى اللجوء للطرق الصحيحة والمعتمدة لغسل المركبات، وعدم الاستعانة بأي شخص يمارس هذا النشاط في الساحات الترابية.

وشرح أن «هؤلاء الأشخاص غير مصرح لهم بممارسة هذا النشاط، كما أن الاستعانة بهم قد تؤدي لسرقة محتويات المركبة».

وأوضح أن الاهتمام بالمركبات يحدّ من استغلالها بشكل سيئ، خصوصاً أن وقوفها فترات طويلة يعرضها للتلف والسرقة، أو استغلالها في ممارسات غير مشروعة، ومخالفة الأنظمة والقوانين.

وكانت البلدية وجّهت تنبيهاً إلى مشغلي ومستخدمي ساحات المواقف الاستثمارية في الإمارة، بشأن خدمات غسل المركبات داخل الساحات.

وأوضحت في قرار لها، أنه يُحظر على مشغلي ومستخدمي ساحات المواقف الاستثمارية تقديم أو استخدام خدمات غسيل المركبات إلا من خلال شركات مرخصة من الجهات المختصة، ومُصرح لها من البلدية بممارسة هذا النشاط، تجنباً للمخالفة.

وذكر أن البلدية أخضعت نحو 1700 موقف للرسوم في مناطق مختلفة من المدينة، منذ بداية العام الجاري، وفقاً للخطة السنوية التي تضعها إدارة المواقف العامة، بهدف توفير أكبر عدد ممكن من المواقف.

وتابع أن البلدية أغلقت منذ بداية العام الجاري 14 ساحة مواقف ترابية، بعد رصد العديد من السلوكيات السلبية فيها، كترك المركبات فترات طويلة والوقوف عشوائياً.

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