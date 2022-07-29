الامارات | «طوارئ رأس الخيمة» تساعد 200 شخص محصورين في الجبال

شكرا لقرائتكم خبر عن «طوارئ رأس الخيمة» تساعد 200 شخص محصورين في الجبال والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد قائد عام شرطة رأس الخيمة رئيس فريق إدارة الطوارئ والأزمات المحلي لإمارة رأس الخيمة، اللواء علي عبدالله بن علوان النعيمي، تفعيل خطط التعامل مع السيول وسوء الأحوال الجوية وتقلبات الطقس، ونشر الفرق الميدانية لتقديم الدعم والمساعدة المطلوبة لمرتادي الطرق والمناطق القريبة من الوديان والجبال.

وأكد توزيع 77 دورية على مختلف الطرق الداخلية والخارجية في الإمارة، وإغلاق الأودية التي تشهد تدفقاً كبيراً للمياه، ونشر فرق سيارات سحب المياه من الشوارع التي غمرتها الأمطار لتسهيل حركة مرور المركبات، ومساعدة المحال التجارية التي تضررت بفعل دخول المياه إليها، إلى جانب تقديم الدعم لأكثر من 200 شخص كانوا محصورين في أعالي الجبال والوديان وتأمين عبور مركباتهم إلى مناطق آمنة وبعيدة عن جريان الأودية.

وأكد نقل الأشخاص العالقين في المناطق الخطرة بواسطة جناح الجو بشرطة رأس الخيمة، حيث نقل أكثر من 14 شخصاً لأماكن آمنة، مع التأكيد على ضمان تقديم الدعم اللوجستي لهم من مواد غذائية وجميع الاحتياجات الضرورية من طبية وغيرها.

وقال قائد عام شرطة رأس الخيمة رئيس فريق إدارة الطوارئ والأزمات المحلي لإمارة رأس الخيمة، إن فرق الإنقاذ باشرت مهام عملها في تقديم المساعدة لأفراد الجمهور العالقين بالقرب من الأودية، وتقديم خدمات إجلاء بعض الأهالي من منازلهم التي تضررت من جراء الأمطار الغزيرة والوديان التي غمرت منازلهم، وأن الجهود مستمرة ومتواصلة للتواصل مع بقية البلاغات التي قدمها الأهالي لغرفة العمليات في شرطة رأس الخيمة من تضررهم من الوديان في جميع مناطق الإمارة.

وأشاد بالجهود الكبيرة التي بذلتها الفرق الميدانية لشرطة رأس الخيمة وفريق الأزمات المحلي، التي تعاملت مع البلاغات والحالات باحترافية ومهنية عالية، بعد انتقالها إلى مواقع الأحداث وتقديم يد العون والمساعدة لكل من يحتاجها من مواطنين ومقيمين وسياح، والاطمئنان عليهم.

وكانت غرفة العمليات تلقت منذ بدء الحالة الجوية وتساقط الأمطار أكثر من 1883 اتصالاً، ما بين طلب مساعدة أو استفسار حول الحالة الجوية، وتم تقديم المساعدة لمحتاجيها ممن تعرضت مركباتهم للتوقف بسبب مياه الأمطار التي غمرت معظم شوارع الإمارة، كما تم تقديم النصائح والإرشادات لمستخدمي الطريق عبر قنوات التواصل الاجتماعي الرسمية للقيادة، وموافاة أفراد المجتمع بتطورات حالة الطقس وكيفية التعامل معها وأخذ الحيطة والحذر وعدم الاقتراب من مناطق جريان الأودية والسدود حفاظاً على سلامتهم العامة.

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اتصالاً تلقتها غرفة العمليات منذ بدء الحالة الجوية وتساقط الأمطار.

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