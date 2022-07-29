الامارات | فتح التسجيل لخريجي السنوات السابقة في الـ «إمسات»

شكرا لقرائتكم خبر عن فتح التسجيل لخريجي السنوات السابقة في الـ «إمسات» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت وزارة التربية والتعليم، أمس، فتح باب التسجيل لخريجي السنوات السابقة، في جلسة جديدة من جلسات اختبار الإمارات القياسي (إمسات) للعام الأكاديمي 2022-2023، موضحةً على موقعها الإلكتروني، أن موعد الجلسة 16 أغسطس المقبل.

وحدّدت الوزارة عدداً من الخطوات لإصدار شهادة الـ«إمسات»، منها بدء الخدمة من خلال تسجيل الدخول بحساب المستخدم أو عبر الهوية الرقمية، وتعبئة البيانات والمتطلبات، وإرفاق المستندات المطلوبة، ودفع رسوم الخدمة، ومن ثم ترسل نسخة إلكترونية من الشهادة، بعد خمسة أيام عمل، على البريد الإلكتروني الخاص بمقدم الطلب، بعد مراجعة بياناته.

وأشارت الوزارة إلى أن أهمية الاختبار تتمثل في تقييم معارف ومهارات المرشحين في المراحل الانتقالية بعد مرحلة التعليم العام، والانتقال إلى مرحلة التعليم العالي، وتستخدم لأغراض القبول الجامعي، وتقييم فاعلية أداء المدارس، وجودة نظام التعليم العام، واتخاذ القرارات اللازمة للتحسين، وتزويد متخذي القرار بالمعلومات حول المهارات التي يكتسبها الطلاب في مستوياتهم الأكاديمية المختلفة. ويتقدم الطالب للاختبار إلكترونياً من خلال النظام عند فتح باب التسجيل في الجلسات المختلفة، بناء على الأجندة المعتمدة.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news