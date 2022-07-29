الامارات | شرطة الشارقة تؤكد جاهزيتها للتعامل مع تقلبات الطقس

شكرا لقرائتكم خبر عن شرطة الشارقة تؤكد جاهزيتها للتعامل مع تقلبات الطقس والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكدت شرطة الشارقة جاهزية عناصرها الأمنية واستنفار طواقمها على مدار الساعة للتعامل مع الحالة الجوية الاستثنائية، مهيبة بجميع أفراد المجتمع الأخذ بالإرشادات والتوجيهات الأمنية حفاظاً على السلامة العامة. وشددت على الالتزام بالتعليمات المتعلقة بعدم التوجه إلى المنطقة الشرقية إلا للضرورة، نظراً لتأثر المنطقة بتقلبات الأحوال الجوية، وكثافة تدفق مياه الأمطار والسيول، حرصاً على الأرواح والممتلكات. ودعت شرطة الشارقة أفراد المجتمع في المنطقة الشرقية إلى التعامل مع الظروف الجوية بمنتهى المسؤولية وتوخي أقصى درجات الحيطة والحذر، والابتعاد عن أماكن جريان الأودية والسيول وتجمع المياه، تجنباً لتعطل المركبات غير المهيأة للسير في هذه الظروف.

شرطة الشارقة دعت إلى التعامل مع الظروف الجوية بمنتهى المسؤولية.

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