الامارات | 3 برامج تدريبية للمحامين المتقدمين للقيد أمام محاكم أبوظبي

شكرا لقرائتكم خبر عن 3 برامج تدريبية للمحامين المتقدمين للقيد أمام محاكم أبوظبي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - انتهت دائرة القضاء في أبوظبي من تنفيذ ثلاث دورات من برنامج تدريب المحامين المتقدمين للقيد بجدول المحامين المقبولين أمام نيابات ومحاكم أبوظبي، حيث شهدت الدورات الثلاث مشاركة 41 محامياً ومحامية وبإجمالي 167 ساعة تدريبية خلال النصف الأول من العام الجاري 2022.

وأوضحت الدائرة أن البرنامج الذي تنظمه أكاديمية أبوظبي القضائية بالتعاون مع إدارة شؤون المحامين والخبراء بالدائرة يهدف إلى المساهمة في الارتقاء بمهنة المحاماة، وإعداد كوادر قانونية وطنية مؤهلة تأهيلاً علمياً وعملياً وفق أرقى المعايير العالمية، وذلك استجابةً لتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة رئيس دائرة القضاء في أبوظبي، بتجويد الأداء القضائي وتعزيز ثقة المجتمع في المنظومة القضائية والقانونية التي يعتبر المحامون جزءاً منها.

وأضافت أن البرنامج تضمن عدداً من المساقات المعرفية والعملية، أهمها نظام وإجراءات التقاضي عن بعد بمحاكم دائرة القضاء، وضوابط الحضور بقاعة المحكمة الافتراضية، وأصول الإجراءات المدنية، والتعديلات الأخيرة التي أدخلت عليها، وصياغة صحف الدعاوى والمذكرات في مجال القضاء الإداري، وأصول الاجراءات الجزائية في التشريع الإماراتي، وضوابط وإعداد وصياغة صحف الدعاوى والمذكرات في مجال القضاء الجزائي في ضوء قواعد الاجراءات الجزائية، وثقافة الحلول البديلة لفض المنازعات، ومعايير وضوابط العلاقة بين المحامي وموكله، كما يقدم البرنامج تدريبات مكثفة حول بعض الإجراءات المعتمدة لدى دائرة القضاء، إضافة إلى التشريعات المحلية ذات الصلة.

ويعد اجتياز هذا البرنامج التدريبي شرطاً من شروط القبول في جدول المحامين المقيدين لدى دائرة القضاء في أبوظبي، ولذا تم تصميم البرنامج على نحو تتنوع فيه الموضوعات والمحاور لتغطي مختلف الجوانب ذات الصلة بعمل المحامي.

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