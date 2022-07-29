الامارات | 1257 إصابة جديدة بفيروس «كورونا»

شكرا لقرائتكم خبر عن 1257 إصابة جديدة بفيروس «كورونا» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع عن إجراء 255 ألفاً و471 فحصاً جديداً، خلال الساعات الماضية، على فئات مختلفة في المجتمع باستخدام أفضل وأحدث تقنيات الفحص الطبي، بهدف الاكتشاف المبكر وحصر الحالات المصابة بفيروس «كورونا» المستجد والمخالطين لهم وعزلهم. ‏‎وأسهم تكثيف إجراءات التقصي والفحص في الدولة وتوسيع نطاق الفحوص على مستوى الدولة في الكشف عن 1257 حالة إصابة جديدة بالفيروس، وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 988 ألفاً وأربع حالات.

‏‎كما أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع عن عدم تسجيل أي حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية، وبذلك يبلغ عدد الوفيات في الدولة 2334 حالة.

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