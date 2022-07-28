الامارات | غرة محرم عطلة رأس السنة الهجرية في حكومة عجمان

شكرا لقرائتكم خبر عن غرة محرم عطلة رأس السنة الهجرية في حكومة عجمان والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أصدرت دائرة الموارد البشرية بعجمان تعميماً إلى كافة الجهات الحكومية في عجمان بشأن عطلة رأس السنة الهجرية في حكومة عجمان لعام 1444هـ.

وبحسب التعميم تقرر أن تكون عطلة رأس السنة الهجرية في 1 محرم 1444 هـ، وبما يوافق ذلك من التاريخ الميلادي.

وبهذه المناسبة تقدمت دائرة الموارد البشرية بأسمى آيات التهاني والتبريكات إلى القيادة الرشيدة ولشعب دولة الإمارات العربية المتحدة والأمتين العربية الإسلامية .

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