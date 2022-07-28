الامارات | إعفاء مستخدمي المواقف العامة من الرسوم في الشارقة بمناسبة رأس السنة الهجرية

شكرا لقرائتكم خبر عن إعفاء مستخدمي المواقف العامة من الرسوم في الشارقة بمناسبة رأس السنة الهجرية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت بلدية مدينة الشارقة عن إعفاء مستخدمي المواقف العامة من الرسوم بمناسبة رأس السنة الهجرية يوم 1١ محرم وما يوافقه من التاريخ الميلادي.

وأوضحت البلدية أنه يستثنى من هذا القرار المواقف الخاضعة للرسوم طوال أيام الأسبوع بما في ذلك أيام الجمع والعطلات الرسمية والتي يمكن التعرف إليها من خلال اللوحات الإرشادية الزرقاء.

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