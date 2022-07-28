الامارات | حمدان بن زايد يوجه بمساندة الجهات الرسمية للحد من تداعيات الأمطار بالإمارات الشمالية

شكرا لقرائتكم خبر عن حمدان بن زايد يوجه بمساندة الجهات الرسمية للحد من تداعيات الأمطار بالإمارات الشمالية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - وجه سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة رئيس هيئة الهلال الأحمر، بمساندة الجهود التي تبذلها الجهات الرسمية في الدولة للحد من تداعيات الأمطار التي تشهدها الإمارات الشمالية.

وأمر سموه هيئة الهلال الأحمر الإماراتي ومراكزها على مستوى الدولة بتقديم كافة أشكال الدعم اللوجستي والميداني للفرق الإماراتية المعنية بمساندة المتأثرين من الأمطار، إلى جانب وضع العاملين في الهيئة وكوادرها التطوعية على أهبة الاستعداد بالتنسيق مع الجهات المعنية والمساهمة في الجهود الميدانية الجارية لتخفيف الآثار الناجمة عن الأمطار على السكان هناك.

كما وجه سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان بوضع فرق الهيئة تحت إمرة الجهات المختصة، ومتابعة الموقف بالتنسيق معها أولا بأول، وتقييم الأوضاع ميدانيا ووضع خطط للإجلاء والإيواء والدعم النفسي، وتوفير الاحتياجات الإنسانية للمتأثرين متى ما تتطلب الأمر ذلك.

يذكر أن فرق الهلال الأحمر الميدانية تتواجد منذ الأمس في المناطق المتضررة بالإمارات الشمالية لتقديم الدعم والمساندة اللازمتين.

وتتابع غرفة الطوارئ في هيئة الهلال الأحمر، موقف الأمطار بالإمارات الشمالية على مدار الساعة وتداعياتها عن كثب، وهي على تواصل دائم بالسلطات الرسمية والجهات المعنية في الدولة في هذا الصدد.

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