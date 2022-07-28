الامارات | "الطوارئ والأزمات"برأس الخيمة يرفع درجة الجاهزية بسبب الأمطار الغزيرة

شكرا لقرائتكم خبر عن "الطوارئ والأزمات"برأس الخيمة يرفع درجة الجاهزية بسبب الأمطار الغزيرة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قال قائد عام شرطة رأس الخيمة رئيس فريق إدارة الطوارئ والأزمات المحلي لإمارة رأس الخيمة اللواء علي عبدالله بن علوان النعيمي "إنه ومنذ بدء سوء الحالة الجوية مساء أمس، تم تفعيل خطط التعامل مع السيول و سوء الأحوال الجوية و تقلبات الطقس، ونشر الفرق الميدانية لتقديم كافة الدعم و المساعدة المطلوبة لمرتادي الطرق والمناطق القريبة من الوديان والجبال.

وأضاف أنه تم توزيع أكثر من (77) دورية على مختلف الطرق الداخلية والخارجية بالإمارة، وإغلاق جميع الأودية التي تشهد تدفقا كبيرا للمياه، ونشر فرق سيارات سحب المياه من الشوارع التي غمرتها الأمطار لتسهيل حركة مرور المركبات و مساعدة المحال التجارية التي تضررت بفعل دخول المياه إليها إلى جانب تقديم الدعم لأكثر من (200) شخص كانوا محصورين في أعالي الجبال والوديان وتأمين عبور مركباتهم إلى مناطق آمنة وبعيدة عن جريان الأودية.

وأوضح أنه تم نقل الأشخاص العالقين في المناطق الخطرة بواسطة جناح الجو بشرطة رأس الخيمة، حيث تم نقل أكثر من (14) شخصا لأماكن آمنة، مع التأكيد على ضمان تقديم الدعم اللوجستي لهم من مواد غذائية وجميع الاحتياجات الضرورية من طبية وغيرها.

وقال قائد عام شرطة رأس الخيمة رئيس فريق إدارة الطوارئ والأزمات المحلي لإمارة رأس الخيمة إن فرق الإنقاذ باشرت مهام عملها في تقديم المساعدة لكافة أفراد الجمهور العالقين بالقرب من الأودية، وبتقديم خدمات إجلاء لبعض الأهالي من منازلهم التي تضررت من جراء الأمطار الغزيرة والوديان التي غمرت منازلهم وأن الجهود مستمرة ومتواصلة للتواصل مع باقي البلاغات التي قدمها الأهالي لغرفة العمليات في شرطة رأس الخيمة من تضررهم من الوديان في جميع مناطق الإمارة.

وأشاد بالجهود الكبيرة التي بذلتها كافة الفرق الميدانية لشرطة رأس الخيمة وفريق الأزمات المحلي والتي تعاملت مع جميع البلاغات و الحالات بكل احترافية و مهنية عالية، وسرعة انتقالها إلى مواقع الأحداث للتعامل معها وتقديم يد العون و المساعدة لكل من يحتاجها من مواطنين و مقيمين و سياح، و الاطمئنان عليهم.

وكانت غرفة العمليات تلقت منذ بدء الحالة الجوية وتساقط الأمطار أكثر من (1883) اتصالا ما بين طلب مساعدة أو استفسار حول الحالة الجوية، وتم وتقديم المساعدة للمحتاجين لها ممن تعرضت مركباتهم للتوقف بسبب مياه الأمطار التي غمرت معظم شوارع الإمارة، كما تم تقديم النصائح والإرشادات التوعوية لكافة مستخدمي الطريق عبر قنوات التواصل الاجتماعي الرسمية للقيادة، وموافاة أفراد المجتمع بتطورات حالة الطقس وكيفية التعامل معها وأخذ الحيطة و الحذر وعدم الاقتراب من مناطق جريان الأودية و السدود وذلك حفاظاً على سلامتهم العامة، وندعو كافة أفراد المجتمع إلى التعاون من خلال الاتصال على الرقم (999) في الحالات الطارئة فقط، و الرقم (901) للاستفسارات.

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