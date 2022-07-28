الامارات | "الوطني للبحث والإنقاذ" يشارك في جهود الاستجابة للأحوال الجوية

شكرا لقرائتكم خبر عن "الوطني للبحث والإنقاذ" يشارك في جهود الاستجابة للأحوال الجوية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يشارك المركز الوطني للبحث والإنقاذ في جهود الاستجابة للأحوال الجوية بتفعيل عمليات البحث والإنقاذ باستخدام طائرات مهيأة للقيام بعمليات الإنقاذ والإخلاء الطبي لتقديم الدعم للمناطق المتضررة في مختلف إمارات الدولة جراء المنخفض الجوي ليلة أمس.

وأشار المركز إلى أن طاقم الانقاذ تمكن من نقل الأفراد العالقين بالمناطق الجبلية إلى مناطق آمنة وإنقاذ المصابين إلى أقرب مستشفى لتلقي الدعم والعلاج اللازم، مؤكدا أنه على استعداد تام وجاهزية عالية لإنقاذ الأرواح والحفاظ على ممتلكات الدولة.

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