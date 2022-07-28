الامارات | الآن.. إحاطة اعلامية استثنائية حول الأحوال الجوية السائدة في الدولة

شكرا لقرائتكم خبر عن الآن.. إحاطة اعلامية استثنائية حول الأحوال الجوية السائدة في الدولة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - التاريخ: 28 يوليو 2022

يقدم موقع الإمارات اليوم بثا مباشرا للإحاطة الإعلامية الاستثنائية حول الأحوال الجوية السائدة في الدولة، التي تعقدها الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث ووزارة الداخلية والمركز الوطني للأرصاد.



#الطوارئ_والأزمات: كما تم التنسيق لتوفير معدات وصهاريج سحب المياه إلى المناطق المتضررة. وتتابع الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث تطورات الحالة الجوية والتأكد من جاهزية كافة الخطط والاستراتيجيات من خلال مراكزها في مختلف إمارات الدولة.

#الطوارئ_والأزمات: قامت جميع الجهات المعنية في منظومة الطوارئ والأزمات والكوارث باتخاذ العديد من الإجراءات الاستباقية للتأهب للحالة الجوية حيث تم إنذار كافة الجهات المعنية ورفع التوصيات والبدء بتوعية وتحذير الجمهور وبإشراف من الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث.

#الطوارئ_والأزمات: نود تطمين الجميع بأن جميع الفرق الوطنية تعمل على قدم وساق لتوفير أقصى سبل الحماية لجميع القاطنين في المناطق التي تأثرت بالحالة الجوية. كما نؤكد بأن سلامة الأرواح هي أولوية قصوى لجميع الجهات المستجيبة في المنظومة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث.

#الطوارئ_والأزمات: تتسم منظومة الطوارئ والأزمات في دولة #الإمارات بجاهزيتها ومرونتها العالية، حيث تعمل دائما وفق استراتيجية استباقية مبنية على التنبؤ بكافة السيناريوهات المتوقعة وغير المتوقعة وذلك بهدف ضمان جهوزية الجميع وتسخير كافة القدرات الوطنية.

#الطوارئ_والأزمات: لدعم منظومة البنية التحتية في المناطق التي تأثرت بالحالة الجوية، قامت الجهات المعنية بتشكيل فرق عمل ميدانية للتعامل الفوري مع أي آثار قد تنجم عن الحالة الجوية.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news