الامارات | حاكم الشارقة يعزي خادم الحرمين بوفاة الأمير عبدالرحمن بن ناصر بن عبدالعزيز

شكرا لقرائتكم خبر عن حاكم الشارقة يعزي خادم الحرمين بوفاة الأمير عبدالرحمن بن ناصر بن عبدالعزيز والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - بعث صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة برقية تعزية إلى أخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود عاهل المملكة العربية السعودية الشقيقة، أعرب فيها عن صادق تعازيه ومواساته بوفاة الأمير عبدالرحمن بن ناصر بن عبدالعزيز آل سعود.

كما بعث سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة وسمو الشيخ عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة وسمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة برقيات تعزية مماثلة إلى خادم الحرمين الشريفين.

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