الامارات | حاكم عجمان يعزي خادم الحرمين بوفاة الأمير عبدالرحمن بن ناصر بن عبدالعزيز

شكرا لقرائتكم خبر عن حاكم عجمان يعزي خادم الحرمين بوفاة الأمير عبدالرحمن بن ناصر بن عبدالعزيز والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - بعث صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان برقية تعزية إلى أخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة عبر فيها عن خالص تعازيه وصادق مواساته في وفاة الأمير عبدالرحمن بن ناصر بن عبدالعزيز آل سعود.

كما بعث سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان وسمو الشيخ ناصر بن راشد النعيمي نائب حاكم عجمان برقيتي تعزية مماثلتين إلى خادم الحرمين الشريفين.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news