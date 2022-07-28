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الامارات | حاكم عجمان يعزي خادم الحرمين بوفاة الأمير عبدالرحمن بن ناصر بن عبدالعزيز

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عجمان - وام 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن حاكم عجمان يعزي خادم الحرمين بوفاة الأمير عبدالرحمن بن ناصر بن عبدالعزيز والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - بعث صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان برقية تعزية إلى أخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية الشقيقة عبر فيها عن خالص تعازيه وصادق مواساته في وفاة الأمير عبدالرحمن بن ناصر بن عبدالعزيز آل سعود.

كما بعث سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان وسمو الشيخ ناصر بن راشد النعيمي نائب حاكم عجمان برقيتي تعزية مماثلتين إلى خادم الحرمين الشريفين.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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