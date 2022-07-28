الامارات | حاكم أم القيوين يعزي خادم الحرمين بوفاة الأمير عبدالرحمن بن ناصر بن عبدالعزيز

شكرا لقرائتكم خبر عن حاكم أم القيوين يعزي خادم الحرمين بوفاة الأمير عبدالرحمن بن ناصر بن عبدالعزيز والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - بعث صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين، برقية تعزية إلى أخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة عبر فيها عن خالص تعازيه وصادق مواساته في وفاة الأمير عبدالرحمن بن ناصر بن عبدالعزيز آل سعود.

كما بعث سمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلا ولي عهد أم القيوين برقية تعزية مماثلة إلى خادم الحرمين الشريفين.

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