الامارات | بسبب سوء الأحوال الجوية.. طرق الشارقة تدعو لتوخي الحذر عند استخدام طريق خورفكان

شكرا لقرائتكم خبر عن بسبب سوء الأحوال الجوية.. طرق الشارقة تدعو لتوخي الحذر عند استخدام طريق خورفكان والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكدت هيئة الطرق والمواصلات في الشارقة، أنه ‏نظراً لتقلبات الأحوال الجوية وما ترتب عليها من بعض الأعمال الطارئة على طريق ‎خورفكان بالقرب من دفتا، يرجى من مرتادي الطريق توخي الحذر واستخدام الطريق عند الضرورة فقط.

‏وأعلنت ‎هيئة الطرق المواصلات الشارقة، عن إغلاق استراحة السحب لحين إشعار آخر، وذلك نظراً لسوء الأحوال الجوية.

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