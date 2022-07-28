الامارات | موارد الشارقة تعلن عطلة رأس السنة الهجرية غرة محرم

شكرا لقرائتكم خبر عن موارد الشارقة تعلن عطلة رأس السنة الهجرية غرة محرم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت دائرة الموارد البشرية بالشارقة أن عطلة رأس السنة الهجرية 1444هـ لدوائروهيئات ومؤسسات حكومة الشارقة ستكون في 1 محرم 1444هـ وبما يوافق ذلك من التاريخ الميلادي ، على أن يستأنف الدوام الرسمي يوم الإثنين الموافق 01 أغسطس 2022م. مع مراعاة الجهات الحكومية التي تعمل بنظام الوردية.

وبهذه المناسبة السعيدة رفع سعادة الدكتور طارق سلطان بن خادم عضو المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة رئيس دائرة الموارد البشرية أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة ، وإلى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة حفظه الله ، ولسمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد ونائب الحاكم رئيس المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة ولإخوانهم أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات ، ولشعب دولة الإمارات العربية المتحدة والأمتين العربية والإسلامية، سائلاً الله أن تعود على الجميع بالخير واليمن والبركات.

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