الامارات | 105 آلاف مخالفة لـ «الانشغال بغير الطريق» في أبوظبي خلال 6 أشهر

شكرا لقرائتكم خبر عن 105 آلاف مخالفة لـ «الانشغال بغير الطريق» في أبوظبي خلال 6 أشهر والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - سجلت مديرية المرور والدوريات بقطاع العمليات المركزية في شرطة أبوظبي 105 آلاف و300 مخالفة مرورية بسبب الانشغال عن الطريق، سواء عبر استخدام الهاتف أو بسبب آخر خلال النصف الأول من عام 2022 على مستوى إمارة أبوظبي.

وقال مدير مديرية المرور والدوريات العميد محمد الحميري، إن المخالفة تصنف لدى المرور باسم المخالفة القاتلة على الطرقات، موضحاً أن أغلب الحوادث التي وقعت في إمارة أبوظبي كانت بسبب الانشغال عن الطريق، محذراً من خطورة هذه المخالفة، فيما تبلغ مخالفتها غرامة 800 درهم وأربع نقاط مرورية.

واعتبر أن مخالفة الانشغال بغير الطريق تؤدي إلى الانحراف المفاجئ بسبب استخدام الهاتف لتصفح الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي أو إجراء مكالمة، أو التقاط الصور.

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