الامارات | مجلس الوزراء برئاسة محمد بن راشد يعتمد إنشاء اللجنة الوطنية للصحة العامة

شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس الوزراء برئاسة محمد بن راشد يعتمد إنشاء اللجنة الوطنية للصحة العامة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اعتمد مجلس الوزراء برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، إنشاء «اللجنة الوطنية للصحة العامة» برئاسة وزير الصحة ووقاية المجتمع، عبدالرحمن العويس. كما اعتمد المجلس إعادة تشكيل المجلس الصحي برئاسة العويس، وعضوية عدد من ممثلي الوزارة والجهات الصحية والجهات المعنية.

ويأتي قرار اعتماد إنشاء «اللجنة الوطنية للصحة العامة» في إطار توفير منظومة وقائية احترازية متكاملة لتعزيز وحماية الصحة العامة في المجتمع، ورفع مستوى الجاهزية والتأهب والاستجابة لمواجهة المشاكل الصحية، ورفع مستوى وعي المجتمع بالمخاطر المحتملة والعوامل التي تؤثر في صحة الإنسان ومسبباتها وأساليب وقاية صحة الإنسان والمجتمع والتركيز على أنماط الحياة الصحية. وتختص اللجنة الوطنية للصحة العامة، ضمن مهامها، بمراجعة استراتيجيات حماية الصحة العامة، والإشراف على تنفيذ خطط الوقاية والاستجابة الفورية في المجتمع، والتنسيق بين أدوار كل من الوزارة والجهات الصحية والجهات المعنية في الدولة، في ما يتعلق بحماية الصحة العامة، وتحديد أولويات واقتراح آليات دعم وتطوير البحوث والدراسات المتعلقة بالصحة العامة. وتضم اللجنة في عضويتها ممثلين من كل من وزارة الصحة ووقاية المجتمع، وديوان الرئاسة، ووزارة الداخلية، ووزارة الدفاع، ووزارة التغير المناخي والبيئة، والهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، والهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، ومؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، ودائرة الصحة في أبوظبي، وهيئة الصحة في دبي، وهيئة الشارقة الصحية، والقطاع الصحي الخاص. واعتمد مجلس الوزراء إعادة تشكيل المجلس الصحي لمدة ثلاث سنوات برئاسة وزير الصحة ووقاية المجتمع، عبدالرحمن العويس، وعضوية عدد من الجهات الحكومية والخاصة.

ويختص المجلس بدراسة القضايا المشتركة التي تواجه القطاع الصحي على المستوى الاتحادي والمحلي، والقطاع الخاص والتشريعات المتعلقة بهذا القطاع وبرامج التأمين الصحي، وتنسيق العمل بين المؤسسات والهيئات الاتحادية والمحلية والخاصة بما يضمن تحقيق التكامل فيما بينها للارتقاء بمستوى الخدمات الصحية التي تقدمها. إلى جانب تبادل الخبرات وتشجيع الدراسات والبحوث الصحية والعلمية ودعم البرامج والأنشطة والخدمات لتحقيق أهداف السياسة الصحية العامة، ورسم السياسة التعليمية لدراسة العلوم الصحية والطبية داخل الدولة وخارجها، وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة في الدولة.

ونص القرار على أن يضاف إلى اختصاصات المجلس الصحي اختصاص وضع السياسات والاستراتيجيات الصحية المتعلقة بمكافحة الجائحات واتخاذ القرارات المناسبة في هذا الشأن بالتعاون والتنسيق مع الجهات المعنية بالدولة. ويضم المجلس في عضويته كلاً من رئيس دائرة الصحة في أبوظبي، ووكيل وزارة الصحة ووقاية المجتمع، ومدير عام مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، ومدير عام هيئة الصحة في دبي، ووكيل دائرة الصحة في أبوظبي، ومدير هيئة الشارقة الصحية، والمدير التنفيذي لمؤسسة دبي الصحية الأكاديمية، وممثل عن مستشفيات مبادرات صاحب السمو رئيس الدولة بديوان الرئاسة، وممثل عن إدارة الخدمات الطبية بوزارة الداخلية، وممثل عن إدارة الخدمات الطبية للقوات المسلحة، وممثل عن القطاع التأميني في مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، وممثلين عن القطاع الصحي الخاص يمثلون الرعاية الصحية والصيدلانية.

«اللجنة الوطنية الصحية» يترأسها عبدالرحمن العويس.. وتوفر منظومة وقائية احترازية لتعزيز وحماية الصحة العامة في المجتمع.

«المجلس الصحي» يختص بتعزيز التكامل ودراسة القضايا المشتركة التي تواجه القطاع الصحي في الدولة.

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