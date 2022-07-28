الامارات | «الداخلية» تعمل على احتواء تداعيات الأحوال الجوية

شكرا لقرائتكم خبر عن «الداخلية» تعمل على احتواء تداعيات الأحوال الجوية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكدت وزارة الداخلية على أن سلامة الأشخاص والممتلكات على رأس الأولويات، وهي تعمل مع الفرق الشرطية المختصة وأجهزة الدفاع المدني بالتنسيق مع الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث للاستجابة لأي طارئ نتيجة السيول والأمطار التي يشهدها عدد من مناطق الدولة وفق توجيهات حكومة الإمارات الساعية لتعزيز حماية الأرواح والممتلكات.

وكانت وزارة الداخلية والقيادات العامة للشرطة وجهت تحذيرات وإرشادات توعوية بالتنسيق مع الجهات المعنية لتخفيف الأضرار التي قد تنشأ من تقلب الحالة الجوية، خصوصاً مع توقع اشتداد الأمطار والرياح، وتقوم الفرق الشرطية بكل الإجراءات اللازمة لتأمين وحماية الأفراد والممتلكات من خلال فرق عملها المنتشرة في جميع مناطق الدولة، كما تواصل عملها في تأمين انسيابية المرور من خلال الدوريات الميدانية.

ودعت الجمهور لضرورة الالتزام بتعليمات وإرشادات الجهات المعنية وتوخي الحيطة والحذر والتزام اشتراطات السلامة وعدم مغادرة المنازل، خصوصاً في المناطق التي تشهد أمطاراً شديدة إلا للضرورة والقيادة بحذر شديد، مشددة على أهمية الاستجابة لتعليمات وإرشادات وتوجيهات الجهات المعنية، حفاظاً على الأرواح والممتلكات وتعزيزاً لأمن المجتمع.

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